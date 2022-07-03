瘋電影／失落謎城　瓶頸言情作家遇劫成名

文／賴賴

瘋言瘋語：

傻瓜探險電影，還滿好笑的，感覺男主角犧牲很大，特別是布萊德彼特的出現，實在太驚艷了，果然薑是老得辣，他的存在感使得男主更失色，但過程是好笑的，喜劇其實是最難詮釋的演技，珊卓布拉克徐娘半老，卻仍難維持年輕貌美不違和的對稱感，只能說演員真不是人類幹的工作，全都是醫美的精品。

尋找寶藏，搭配了淒美的故事，沒有過去的爆炸追殺，因為男女主角都很弱，完全不打直接躺平，但在節奏拿捏導演還是很熟練，所以就算沒有武打也有精彩對話，沒有怪獸但有電腦特效的神仙美景，整體感是不錯看的。

布萊德彼特真是畫龍點睛的存在。





片 名：失落謎城

英文片名：The Lost City

類 型：愛情、動作、喜劇

上映日期：2022-04-08

片 長：01時52分

導 演： 艾倫內伊(Aaron Nee) 、 亞當內伊(Adam Nee)

演 員： 珊卓布拉克(Sandra Bullock) 、 查寧塔圖(Channing Tatum) 、 布萊德彼特(Brad Pitt) 、 丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe) 、 達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

一位聰慧過人卻離群索居、個性孤僻的知名作家蘿莉塔賽吉（珊卓布拉克 飾）以創作故事發生在異國險境的暢銷愛情冒險小說為生，她筆下的男主人翁是根據一名高顏值的封面男模艾倫（查寧塔圖 飾）來塑造，他也一直以「戴許」這個角色自居。蘿莉坦與艾倫一起宣傳她的全新小說時，竟然被一名個性古怪的億萬富豪（丹尼爾雷徳克里夫 飾）綁架，他希望她能帶他找到她全新小說中那座失落謎城裡的大寶藏。

艾倫為了想證明他不只是在小說中是個英雄，在現實生活中也一樣，就決定展開一場救援行動，企圖拯救蘿莉塔。於是這對歡喜冤家就踏上一場驚險刺激、趣味橫生的叢林大冒險，他們不但必須攜手合作，活著逃出處處危機的致命叢林，而且還得趁古老寶藏永遠遺失之前找到它。

▲小車本身就是個笑點。

▲原來 查寧塔圖這麼好笑。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI