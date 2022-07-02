向企業家學習　直得科技陳麗芬分享「億載陽光璀燦人生」

▲「向企業家學習」系列講座，7月2日邀請直得科技股份有限公司陳麗芬董事長，分享「億載陽光，璀燦人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲希望家園理念，鼓勵學習獲得正面能量，提升個人工作職能，台南市勞工局特別與台南知名作家王美霞老師攜手合作，於台南市立圖書館新總館6樓哇劇場辦理10場「向企業家學習」系列講座。

7月2日邀請直得科技股份有限公司陳麗芬董事長，分享「億載陽光，璀燦人生」。文化局葉澤山局長代表黃偉哲市長揭開序幕說道：市府提供總圖優質場地，邀請優秀企業家分享精彩人生經歷，期能提昇聽眾身心靈健康，如同獲得陽光、空氣、水般充滿正能量。另市府勞工局王鑫基局長、民政局姜淋煌局長也到場聆聽演講。

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今日透過台南知名作家王美霞老師的引言，讓聽眾認識「女性企業家」直得科技陳麗芬董事長心路歷程。直得科技由製造微型線性滑軌起家，線型滑軌主要應用在精密量測、電子業、自動化產業與半導體等產業，更在國際生醫科技獲得青睞與肯定。一提到直得科技，就一定要提到陳麗芬董事長與一起在德國留學認識的先生許明哲總經理。

陳麗芬董事長與許明哲總經理是業界著名的夫妻檔，兩人個性相當不同，陳董事長說話快、嗓門大、笑口常開、熱情又有活力，用「陽光阿姨」稱呼她一點都不為過，相當地有感染力，而許總經理則是安靜、沉穩、精準且確實，是典型的工程師性格。也因為個性迥異，在專業分工各自發揮雙方的長才，陳董負責營運管理，許總則專精於技術研發，兩人在專業上有著十足的熱情，也讓直得科技順利變成上市公司。

勞工局長王鑫基表示，2021年邀請王美霞老師撰寫「台南好職人」一書，介紹台南職人在職場上奮鬥的故事，2022年更進一步透過講座，分享企業家堅毅精神與專業的堅持，鼓舞更多在職場上努力奮鬥、打拚的人；王鑫基局長指出，7月舉辦的3場次講座，都是「女性企業家」，希望能夠讓社會更加看到女性對社會發展的貢獻，讓我們的性別觀念能更平等、社會更和諧，除了邀請陳麗芬董事長分享外，7月9日職場大小事系列講座，將邀請藝姿舞集團長郭玲娟老師談「我的舞蹈人生」，請至http://sc.piee.pw/NCACE 網站報名；7月16日「向企業家學習」系列講座，將邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長談「勇敢試人生」，鼓勵市民朋友趕快到台南市立圖書館網站報名(https://reurl.cc/OpW933)，一起聆聽創業家激勵人心的奮鬥過程與成功的故事。