暢銷全球卻未能在中國大陸出版！龍應台寫「華人集體記憶」再版

▲以文學之心呈現歷史，傳承給一代代。（示意圖／unsplash）



記者林育綾／台北報導

作家龍應台曾撰寫華人集體的記憶《大江大海一九四九》，跨越時空傳遞給人們無法想像的1949，該書在2009年出版後，引起全球華人圈轟動，世界各地的華人紛紛閱讀，也陸續再版，卻始終未能在中國大陸出版；如今時報出版再度推出2022新裝珍藏版，並收錄最新序文〈烽火於途〉。

關於《大江大海一九四九》是龍應台的劃時代書寫，戰爭從未停止，歷史繼續湧動，但人們將永遠不忘一個時代。她醞釀10年，歷400天跋涉16萬字，以文學之心呈現歷史，將那個時代沾著血跡、藏著眼淚和憂傷的密碼，透過雷霆萬鈞的文字，超越時空阻絕投遞出去，傳承給一代代年輕的眼睛，讓人看見一個你無法想像的1949。

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書介提到，「那麼慟的生離死別，那麼重的不公不義，那麼深的傷害，那麼久的遺忘，那麼沉默的痛苦。不管你是勝利者還是失敗者，我可不可以說，所有被時代踐踏、汙辱、傷害的人，都是我的兄弟、我的姊妹？」

▲▼龍應台《大江大海一九四九》（新裝珍藏版）。（圖／時報出版）

她認為，「國家和個人一樣，從態度看出品格。怎麼對待受傷的人，怎麼面對自己的錯，怎麼選擇遺忘和記得；怎麼對待歷史，就是品格的高度。」

這部作品最早於2009年出版後，在華人圈引發共鳴與轟動，世界各地的華人紛紛閱讀，不過至今未能在中國大陸出版。

關於1949華人集體的記憶，充斥著斷裂、流離、一整代人隱忍不言的傷，被時代錯置，「我們發誓要認識他們，用認識向一個時代告別。向所有被時代踐踏、汙辱、傷害的人致敬。」《大江大海一九四九》如今時報出版再度推出2022新裝珍藏版。