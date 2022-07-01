放暑假了！　讓我們跟著駱駝寶寶展開一場空前冒險旅程！

▲台南市勞工局1日晚上6時30分，在新營文化中心演藝廳播放動畫影片「想飛的駱駝寶寶」，開啟暑假歡樂時光，讓大小朋友隨著影片來場冒險之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念，以紓解勞工朋友平時沈重的工作壓力和近期疫情攀升的緊張生活，台南市勞工局1日晚上6時30分，在新營文化中心演藝廳播放動畫影片「想飛的駱駝寶寶」，開啟暑假歡樂時光，讓大小朋友一同隨著影片來場冒險之旅。

王鑫基局長表示，看電影是每個人從小到大的最佳娛樂活動之一，勞工局辦理星光電影院已行之有年，每每都獲得民眾好評及廣大迴響，甚至還有民眾主動來電詢問今年還會不會播放星光電影院呢?近期，因為疫情打亂人們的生活節奏，生活也因防疫規範而變得緊張，大大減少了假期活動的選擇。

王鑫基局長說，勞工局配合文化中心防疫規範辦理這場電影活動，希望透過勞工星光電影院的播放，能讓更多勞工朋友能在最好的場地享受觀賞大銀幕電影的樂趣。在電影播放之前，該局舉辦有獎徵答活動，透過問答加強勞工朋友建立「工作安全、安全工作」的預防意識及降低職業災害的發生及宣導，同時也讓大家知道倘若不幸發生職災，勞工局職災個管員可協助職災勞工保障其權益。

這次影片名稱為「想飛的駱駝寶寶」，這部電影故事敘述駱駝寶寶「小駱」，這一輩子最大的夢想，就是飛到雲端上的彩虹橋，和不得不參加戰爭卻一去不復返的爸媽相見。一天他和夥伴們準備在水井廣場歡慶小公主莉拉的生日時，莉拉卻遭到土匪綁架，為了救出小公主，小駱和夥伴們在沙漠展開驚奇的魔法歷險。

這部電影主題緊扣「只要有夢想，就能飛高高」劇中小駱的夢想就是想飛上雲端和爸媽相見，儘管小駱很想念他們，但夥伴們都勸他打消念頭，因為駱駝沒有翅膀。但小駱還是不願意放棄，經歷沙漠的魔法歷險後，最後真的如願飛上雲端見到思念已久的爸媽了。這是一部具有趣味性且情感豐富適合闔家觀賞的作品，希望透過電影能讓親子們歡度一個快樂的夜晚。

勞工局自2011年度起於南門勞工育樂中心每週五、週六晚間7時30分，提供免費電影欣賞以來，廣受各界及勞工朋友好評，接續1日在新營文化中心演藝廳播放動畫影片「想飛的駱駝寶寶」，希望勞工朋友重溫看電影的幸福感和美好回憶。