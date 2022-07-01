　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東奧會徽設計者野老朝雄來台策展！手摺千紙鶴為台祈福

▲▼野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

▲野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

2021年東京奧運在許多台灣人心中留下深刻印象，而會徽的設計及周邊應用也廣受好評，當時的設計者、藝術家野老朝雄，將來台展出作品，他有感於世界局勢紛擾，特地與台灣民眾共創新作，以手摺千紙鶴，祈願和平及早日渡過疫情。此次展覽也是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台舉行展覽，為台日友誼再掀新頁。

▲▼野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／courtesy of Japan House London／文化總會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲野老朝雄特地與台灣民眾共創新作，以手摺千紙鶴，祈願和平及早日渡過疫情。（圖／courtesy of Japan House London／文化總會提供）

近年來台日關係愈加緊密，不僅官方不斷表達對彼此的支持，民間的關心及合作也持續擴大，去年為紀念311震災十周年，舉行一系列台日友情的交流活動，《奈良美智特展》更巡迴全台引起熱潮，而今年適逢日台交流協會成立50周年，台日關係持續加溫。

文化總會今（1）日宣布，即將與誠品文化藝術基金會及「Taiwan Pitch國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫」合作，共同邀請設計2020東京奧運及帕運會徽的藝術家——野老朝雄（ところあさお）來台展出《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》。

▲▼野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

▲美國911事件，野老朝雄深受影響。（圖／文化總會提供）

文總表示，2001年美國911事件，野老朝雄深受影響，並認為此事件造成到難以估量的龐大斷裂，但他對未來依舊抱持著正向的態度，並表示，「即使此刻當下感到絕望，只要持續行動，或許將來會看到『連結』的可能。」

這也成為他以「CONNECT連結」為概念，開始圖紋創作的契機，並持續活躍於建築、設計、時尚等產業，並與知名日本時尚品牌三宅一生經典款BAO BAO包及衝浪品牌Quiksilver合作聯名、大名古屋大廈及FRP/F town 外牆設計、東海汽船船體設計等。

▲▼野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

▲野老朝雄以「CONNECT連結」為概念，開始圖紋創作的契機。（圖／文化總會提供）

文總指出，野老朝雄擅長將幾何圖形「玩」出多種可能性，在2020東京奧運及帕運LOGO上，使用三種不同的方形拼組成的「組市松紋」（Harmonized chequered emblem）圖紋，源自於日本江戶時代的「市松紋」，此設計不僅承載了日本傳統美學及歷史文化，更象徵著「多元與協調」，傳達出國家、文化和思想的多元可能。在烏俄戰爭持續進行的現在，其涵義更具代表意義。

這次《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》，除了帶來多件新作在台展出，野老朝雄也邀請台灣民眾一起動手摺千紙鶴，與群眾共同創作。千紙鶴在日本被視為古老的許願福、是祈禱「和平」和「病癒」的象徵。

▲▼野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／courtesy of Japan House London／文化總會提供）

▲這次特別邀請民眾以特殊摺法完成千紙鶴，並將大家的祝福集結起來。（圖／courtesy of Japan House London／文化總會提供）

因此特別邀請民眾以特殊摺法完成千紙鶴，並將大家的祝福集結起來，成為新作「祈福千紙鶴」，此展品不僅是藝術家與台灣民眾的共同創作，更是在發生許多事件的今年，對世界、對台灣的一大祝福。

《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》將於7月19日起，在誠品信義店6樓展演廳展出，與台灣民眾的共創新作「祈福千紙鶴」專用紙，可於文化總會1樓限量免費索取。而野老朝雄此次來台過程，Taiwan Pitch 將以紀實影像的形式紀錄，將來透過國際影音串流平台TaiwanPlus 展現給全球觀眾，展覽詳細資訊可參考文總官網及臉書專頁。

▲▼野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

▲野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》
時 間｜7月19日(二) - 8月14日(日) 11:00 - 21:30（7月19日14:00開始）
地 點｜誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口
同步展出｜誠品生活南西、誠品生活松菸店

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
獨／台北車站地磚大範圍爆裂！畫面曝　台鐵急搶修
「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控：喝爆
央行14年來首調「存款準備率」　專家：真正房市大魔王
確診男狠捅雙和3護師　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月
大阪環球影城出人命！28歲男遭「2噸重木箱」壓死
快訊／高雄又停電！5718戶受影響　原因曝光
快訊／台積電殺紅眼！台股摔不夠　ADR盤前再跌逾4%
全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」
恐怖大山崩！瞬間吞150棟民宅　祕魯村民錄一半尖叫狂逃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

自誇「兒童接種率世界第一」遭打臉　指揮中心急更正：僅次新加坡

「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控驚：還不喝爆

快訊／高雄雷雨狂轟卻停電了！影響3區5718戶　台電緊急搶修中

獨／台北車站地磚大範圍爆裂！畫面曝　台鐵急搶修

工會控呼吸治療師領嘸津貼　羅一鈞：最快下週撥款

雲林+945疫情趨緩　7月推出上百活動讓民眾「精彩生活」

12生肖7月運勢出爐！命理師警告「這生肖」：小心桃花劫

妹子摩鐵壞壞「不敢大聲叫」　老司機狂刷3字！笑認證：隔音超好

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

4歲女兒奶音講超溜台語　「小大人」對話催老爸回家

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

自誇「兒童接種率世界第一」遭打臉　指揮中心急更正：僅次新加坡

「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控驚：還不喝爆

快訊／高雄雷雨狂轟卻停電了！影響3區5718戶　台電緊急搶修中

獨／台北車站地磚大範圍爆裂！畫面曝　台鐵急搶修

工會控呼吸治療師領嘸津貼　羅一鈞：最快下週撥款

雲林+945疫情趨緩　7月推出上百活動讓民眾「精彩生活」

12生肖7月運勢出爐！命理師警告「這生肖」：小心桃花劫

妹子摩鐵壞壞「不敢大聲叫」　老司機狂刷3字！笑認證：隔音超好

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

2022年必看動漫推薦！18部好看日本動漫推薦　Disney+滿足動漫魂

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

廖健富好久不見變瘦了　二軍好好感受沒做過的事

快訊／鳳頭蒼鷹「黃恩萼」車禍死亡！團隊忍痛收播：盼您天上自由

快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

穿2萬元名牌拖「雙腿染黑」刷不掉！　女星出門「像沒洗腳」糗哭

「寶寶囟門」摸了傷腦？醫破迷思　解密4大意義：太扁＝脫水

租屋時還會分攤！買房後「變免錢」男友傻了　網挺白住妹1點

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

午後雨彈來襲！8縣市大雨特報

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

麥當勞買啥最虧？網點名它：有錢人在吃的

BMW選美小姐產後胖到變成嬤　發憤瘦到鄰居認不出

恩恩爸深夜宣布將提國賠！嘆錢不是重點

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

2022上半年台灣新車銷量排行出爐

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面