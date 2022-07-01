東奧會徽設計者野老朝雄來台策展！手摺千紙鶴為台祈福

▲野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

2021年東京奧運在許多台灣人心中留下深刻印象，而會徽的設計及周邊應用也廣受好評，當時的設計者、藝術家野老朝雄，將來台展出作品，他有感於世界局勢紛擾，特地與台灣民眾共創新作，以手摺千紙鶴，祈願和平及早日渡過疫情。此次展覽也是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台舉行展覽，為台日友誼再掀新頁。

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▲野老朝雄特地與台灣民眾共創新作，以手摺千紙鶴，祈願和平及早日渡過疫情。（圖／courtesy of Japan House London／文化總會提供）

近年來台日關係愈加緊密，不僅官方不斷表達對彼此的支持，民間的關心及合作也持續擴大，去年為紀念311震災十周年，舉行一系列台日友情的交流活動，《奈良美智特展》更巡迴全台引起熱潮，而今年適逢日台交流協會成立50周年，台日關係持續加溫。

文化總會今（1）日宣布，即將與誠品文化藝術基金會及「Taiwan Pitch國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫」合作，共同邀請設計2020東京奧運及帕運會徽的藝術家——野老朝雄（ところあさお）來台展出《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》。

▲美國911事件，野老朝雄深受影響。（圖／文化總會提供）

文總表示，2001年美國911事件，野老朝雄深受影響，並認為此事件造成到難以估量的龐大斷裂，但他對未來依舊抱持著正向的態度，並表示，「即使此刻當下感到絕望，只要持續行動，或許將來會看到『連結』的可能。」

這也成為他以「CONNECT連結」為概念，開始圖紋創作的契機，並持續活躍於建築、設計、時尚等產業，並與知名日本時尚品牌三宅一生經典款BAO BAO包及衝浪品牌Quiksilver合作聯名、大名古屋大廈及FRP/F town 外牆設計、東海汽船船體設計等。

▲野老朝雄以「CONNECT連結」為概念，開始圖紋創作的契機。（圖／文化總會提供）

文總指出，野老朝雄擅長將幾何圖形「玩」出多種可能性，在2020東京奧運及帕運LOGO上，使用三種不同的方形拼組成的「組市松紋」（Harmonized chequered emblem）圖紋，源自於日本江戶時代的「市松紋」，此設計不僅承載了日本傳統美學及歷史文化，更象徵著「多元與協調」，傳達出國家、文化和思想的多元可能。在烏俄戰爭持續進行的現在，其涵義更具代表意義。

這次《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》，除了帶來多件新作在台展出，野老朝雄也邀請台灣民眾一起動手摺千紙鶴，與群眾共同創作。千紙鶴在日本被視為古老的許願福、是祈禱「和平」和「病癒」的象徵。

▲這次特別邀請民眾以特殊摺法完成千紙鶴，並將大家的祝福集結起來。（圖／courtesy of Japan House London／文化總會提供）

因此特別邀請民眾以特殊摺法完成千紙鶴，並將大家的祝福集結起來，成為新作「祈福千紙鶴」，此展品不僅是藝術家與台灣民眾的共同創作，更是在發生許多事件的今年，對世界、對台灣的一大祝福。

《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》將於7月19日起，在誠品信義店6樓展演廳展出，與台灣民眾的共創新作「祈福千紙鶴」專用紙，可於文化總會1樓限量免費索取。而野老朝雄此次來台過程，Taiwan Pitch 將以紀實影像的形式紀錄，將來透過國際影音串流平台TaiwanPlus 展現給全球觀眾，展覽詳細資訊可參考文總官網及臉書專頁。

▲野老朝雄將來台灣策展，是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台。（圖／文化總會提供）

《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》

時 間｜7月19日(二) - 8月14日(日) 11:00 - 21:30（7月19日14:00開始）

地 點｜誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口

同步展出｜誠品生活南西、誠品生活松菸店