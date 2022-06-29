情侶搭小黃「打翻湯汁」只願賠1千！他遭司機公審怒嗆：我會報警

▲情侶檔打翻湯汁，只願意賠1千元，小黃司機於是上網爆料。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

新北一名謝姓小黃司機深夜載到一組情侶乘客，因為對方將食物湯汁弄倒在車上，於是要求收取2,500元至3,000元的清潔費，反被痛罵「敲竹槓」，氣得上網爆料。沒想到，小黃司機的爆料文出來後，竟然接到男方來電「是不想談了嗎」，也告知「會去警局備案」，讓他相當無奈，「如果你覺得我不想談就這樣吧！」

本站此前《搭小黃翻倒湯汁 情侶檔只賠1000「控司機敲竹槓」！網全挺司機》報導，謝姓小黃司機在「爆料公社」指控，這對情侶乘客攜帶有湯汁的食物上車，因為食物包裝不慎，導致湯汁外漏、滲入椅子的絨布，於是他向乘客索取2,500元至3,000元的清潔費。沒想到，劉姓女乘客聽完，竟痛罵他「敲竹槓」、「卡油」等，也拒絕小黃司機提出的解決方案，於是他報警處理、將事件上網爆料。

不過，謝姓司機將事件上網爆料後，又接到劉女男友的來電，詢問「是不想談了嗎」，讓他十分無奈，明明從來都沒這樣說過，反而是劉女在談判過程中一直口出惡言，「不是喝酒就能這樣吧？」

▼謝姓司機指控，湯汁都滲到座椅的絨布裡，情侶檔只願賠1千元。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



謝姓司機說明，原先他已打算離開，是劉女突然又說了句「多少錢就能解決的東西，要收到三千」，成為壓垮理智的最後一根稻草，實在忍無可忍，「你女友也說要告沒關係，我只能如此！」

謝姓司機告知劉女的男友後，對方也說「要去警局備案」，要他等通知，而他只希望趕快把事情解決，繼續營業賺錢，如果情侶乘客仍不願賠償，他也只能自行清潔，到時候再依照單據求償，「如果你覺得我不想談就這樣吧！」

網友們看完小黃司機的後續，也感到莫名其妙，在下方留言回應，「笑死，阿是要告什麼，吿對方嚷你上新聞嗎」、「三千只是基本消費吧！將心比心體諒司機的不易好嗎…去哪裡找只收費一千塊的店家，真的不要太誇張」、「不用理他，該告就是告，到時候單據拿著跟他要賠款，支持你」、「笑死，請問他要告你什麼，你沒告他們就偷笑了」、「現在就是做錯只有夠不要臉都可以大小聲就當自己贏，三千塊都拿不出來下次喝醉走路回家啦！」

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