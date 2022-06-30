不滿鄰居音樂放太大聲　台中男一把火燒掉4棟房屋下場曝

▲台中一名李姓男子僅因不滿鄰居音樂放太大聲，害他睡不著，竟怒將鄰居家門口的回收物點燃。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名李姓男子僅因不滿鄰居放音樂太大聲，向鄰居反映未果後，竟在隔日下午趁著鄰居不在家時，在鄰居門前放火！由於火勢迅速延燒，更一度波及4棟房屋。台中地院審理後，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂，判處李男有期徒刑5年。

李姓男子在台中某處承租房屋，因不滿對面1樓陳姓鄰居晚上放音樂太大聲，向陳男反映無果，影響他睡眠，竟在隔日下午，趁著陳男不在家時，點燃陳男堆放在屋前的大量回收物。

而火勢被點燃後，瞬間一發不可收拾，火勢迅速蔓延除波及2、3樓住戶外，更延燒至鄰棟住宅，一共導致4棟住宅因此慘遭祝融之災，所幸火勢及時被撲滅，因而未釀成傷亡。

事後警方也調閱監視器，認為李男嫌疑重大，要求李男到案說明。不過應訊時，李男卻否認放火犯行，表示他在案發前沒有向陳男表示要他把音響關小，而案發當天他是拿著回收物放在陳男家門口，而回收物中有菸蒂，他平常習慣以紙杯充當菸灰缸，可能因為菸蒂未熄而導致火災等語。

不過台中地院勘驗監視器畫面後發現，李男被監視器清楚拍下，他先是手持一片物品前往陳男家門口，隨即將該片物品撕成兩片，並向陳男家中有彎腰動作，隨後才離開。而李男離開前後不到1分鐘時間，陳男家門口前所堆放的回收品，就瞬間冒出火舌。

法官指出，監視器拍下李男手持大片不明物體，並將之撕成兩片放在陳男家門口前的回收物上，與李男先前辯稱自己是放置紙杯、紙碗等情形不符，且李男彎腰躬身行為時間更持續8秒鐘，與常人放置回收物品情形迴異，何況李男前腳剛走不到2秒，其原本躬身處就冒出白煙，隨即變成火焰，與菸蒂未完全熄滅而蓄熱緩慢引燃情形不同。

此外，台中消防局事後所刊載之起火原因初判，也表明火勢燃燒型態與菸蒂遺留火種緩慢蓄熱燃燒狀態不同，研判與菸蒂引燃火災之起火原因排除，同時進一步進行調查後，認定起火原因為人為縱火。

而事後，李男也在偵訊時改口，他因為陳男放音樂過於大聲，導致他失眠睡不著，一直從當天晚上忍到隔天中午，且他知道住宅縱火，有可能因為火勢太大造成人員無法逃出而釀成傷亡，並表示，「這件事他會負責」等認罪之語。

台中地院審理後指出，李男僅因細故就對他人所居住宅放火，罔顧放火行為可能危及他人生命財產安全，且所造成火勢非小，延燒數棟房屋，導致財產損害嚴重，幸而火勢即時撲滅，因而未釀成傷亡。

而李男犯後未能坦承犯案，更未能與被害人達成調解，衡量李男為低收入戶之身分與其智識、經濟等來看，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂，判處其有期徒刑5年。全案仍可上訴。