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BMW選美小姐產後胖到變成嬤　發憤瘦到鄰居認不出

▲王麗蓉分享減重歷程，曬出驚人的前後對比照。（王麗蓉獨家授權提供，請勿任意翻用）

▲王麗蓉分享減重歷程，曬出驚人的前後對比照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名女網友在臉書分享減重的心路歷程，曬出前後對比照，她利用減醣法，搭配168斷食和211餐盤，不到兩個月時間，就從XL號瘦成S號，她笑說：

王麗蓉瘦身前後，視覺年齡差異太大，網友笑：「老中青三代同堂」。（王麗蓉獨家授權提供，請勿任意翻用）

▲王麗蓉瘦身前後，視覺年齡差異太大，網友笑：「老中青三代同堂」。

網友王麗蓉在臉書社團《減醣好好》及粉專《吃飽才有力氣瘦》分享減重歷程，曬出驚人的瘦身前後對比照，照片可見身形足足差了一半，網友笑：「老中青三代」，成果令人驚艷，竟只花快2個月就達成，原來她運用減糖食物，透過168斷食和211餐盤，從XL號瘦成S號。

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王麗蓉年輕時身形苗條，自曝是個大胃王，一餐可吃下2個大麥克套餐、1個便當、1個涼麵，還不覺得飽，甚至幫忙大家解決吃不完的食物，減肥更是生活日常，除了不吃藥，各種減肥法如數家珍，餓個幾餐後就可以瘦回來。

王麗蓉年輕時身材削瘦，20年前曾參加BMW舉辦選美比賽，獲得全國第三名。（王麗蓉獨家授權提供，請勿任意翻用）

▲王麗蓉年輕時身材削瘦，20年前曾參加BMW舉辦選美比賽，獲得全國第三名。

直到懷孕生產後，變胖的增幅逐漸變大，即便懷孕沒變胖卻變瘦，但是育兒這幾年胖胖瘦瘦，難過地說：「真的是慘不忍睹」。疫情開始後，去年迎來人生體重的最高峰，甚至開始出現糖尿病症狀，「胖到無他（自拍濾鏡APP）都救不了我」，完全不想留下照片，才終於痛定思痛，決定要控制體重。

王麗蓉去年減重前的身形。（王麗蓉獨家授權提供，請勿任意翻用）

▲王麗蓉去年減重前的身形。

去年10月，王麗蓉開始利用168斷食法，一天調整成吃兩餐，大概是12點多吃午餐，晚餐7點前結束，下午嘴饞就吃無糖花生醬、無糖芝麻醬、無糖堅果醬、100％巧克力等，每餐都使用211餐盤，以蔬菜2份、蛋白質1份、全穀類1份的比例製作。

沒想到不到兩個月，從穿XL號衣服仍覺得緊繃，到現在可以輕鬆穿上S號，她驚訝表示沒想過單靠飲食就有如此成效，王麗蓉表示她不量體脂和體重，「不想被一堆數字綁架，看自己的體態，才是最真實的」。

王麗蓉如今減重後的身形。（王麗蓉獨家授權提供，請勿任意翻用）

▲王麗蓉如今減重後的身形。

由於體重高的時候運動很吃力，王麗蓉瘦下來才開始運動，並且持續運動到現在，每天運動約1個小時，她強調重點不是什麼運動，持之以恆才是最重要，運動菜單會不定時更換，嘗試自己可以負荷的運動。

「瘦到鄰居認不得我，市場買菜、下樓倒垃圾隨處開講座教瘦身妙招。」王麗蓉接著表示其實吃好、吃對、吃飽就能瘦，只要願意開始，並且好好堅持幾天，就會有成效，而這樣的成就感會驅使你繼續前進，她說：「希望大家一起健康瘦下來，每個女孩、每個年紀、每個谷底都可以充滿希望。」

王麗蓉分享每餐的211餐盤。（王麗蓉獨家授權提供，請勿任意翻用）

▲王麗蓉分享每餐的211餐盤。

底下網友紛紛留言讚賞「太勵志」「很是激勵人心，現在又是辣妹一個」「變得好漂亮」「瘦得好漂亮又健康」「偶像」「實在太佩服妳」「太美了好厲害」「超強」，也有網友在照片底下留言「這是老中青三代同堂吧」「差了兩代的感覺」，官方帳號《我可是生活家》也提醒大家：「蛋白質若吃的比較多，務必要多運動，否則過量也是會轉化成脂肪」。


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