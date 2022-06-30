85歲捏麵人師傅鄭添利走失　家屬急請警民協尋

▲85歲捏麵人師傅鄭添利走失。（圖／翻攝自台灣失志協會）



文／中央社

新北市板橋區85歲的捏麵人師傅鄭添利，29日上午從住家出門後疑似迷路，推斷曾經過板橋中山路、三民路、環河道路往中和區、永和區方向走失，家屬急著請警方與民眾協尋。

鄭添利擁有60年的捏麵人技藝，常以麵粉加糯米粉，捏出生肖及卡通圖案、或歷史人物；他都騎著60年代的古董腳踏車，穿梭在大街小巷或廟口人潮聚集處，傳統技藝與懷古引起矚目。

鄭添利的孫女29日在臉書社團貼文，請民眾協助尋找。貼文表示，家中有長輩捏麵師傅失蹤，身高約170公分，平常騎腳踏車在新北板橋或新北其他區域做生意。

鄭添利的兒子，同樣也是捏麵人師傅的鄭春昇，30日告訴媒體，如果民眾有看見他的父親，請留下鄭添利並且通知警方或家屬鄭先生電話0928613286。因不少民眾在臉書留言，曾看到疑似鄭添利身影，但家屬趕抵現場時，疑似時間落差錯過時機，仍沒有老先生的蹤影。

鄭春昇說，感謝外界提供資訊，但一直追卻找不到爸爸，很心急。尤其，鄭添利年紀大了，天氣炎熱，沒有手機，家屬急如熱鍋螞蟻。

鄭春昇說，鄭添利的特徵是，戴著眼鏡、滿頭白色短髮，身穿白色格子T恤，騎乘的腳踏車有掛著斗笠，後面有捏麵人與工具箱。

鄭春昇因為照顧罕見疾病兒子，曾與其他「罕病不落跑老爸」共組「睏熊霸」樂團，擔任睏熊霸樂團貝斯手，感人樂章曾被拍成「一首搖滾上月球」電影，讓外界得窺罕病家族的辛酸，主題曲曾奪得第50屆金馬獎的最佳電影原創歌曲。