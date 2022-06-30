睽違17年！第33屆金曲奬周六重返高雄　交通疏導計畫出爐

▲第33屆金曲獎周六將在高雄登場，周邊交通疏導措施出爐。（圖／高雄市交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

文化部將於7月2日（六）在高雄巨蛋舉辦2022年第33屆金曲奬頒獎典禮，過去金曲獎曾於第12、13及16屆3度於高雄舉辦，這是睽違17年，金曲獎重新在今年重返高雄。這次活動採預約取票制，預計吸引1萬1千名觀眾進場，交通局預先公布交通疏導計畫，呼籲民眾勿於相關路段臨停以免受罰。

交通局表示，因應金曲獎星光大道活動會場緊臨博愛路，活動當日博愛二路南向慢車道封閉，並以交通錐連桿圍設臨時人行空間，請民眾勿於該路段臨停以免受罰。

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▲第33屆金曲獎主視覺。（圖／台視提供）

交通局建議，活動當日欲前往巨蛋共襄盛舉的市民朋友，盡量搭乘捷運前往，高雄捷運將視人潮加密班次，並依據疏運情形延後末班車發車時間。

另外，因博愛路交通易壅塞，活動期間巨蛋博愛二路汽機車出入口原則封閉，開車、騎機車前往會場的民眾，請及早改道由新榮街入口進入，或利用高雄好停車查詢週邊公民營替代停車場。

主辦單位提醒，本次活動須憑票入場，當日下午5點起市民朋友也可透過台灣電視台（台視主頻）與金曲YouTube收看live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。國內網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。