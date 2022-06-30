一中商圈人潮在這！中友百貨動漫展隊伍超長　巨型恐龍現身廣三

▲中友百貨動漫展人潮塞炸改發號碼牌。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

明天暑假正式開始，台中疫情也逐漸脫離高原期，各家百貨業者推出活動搶暑假商機。中友百貨今日推出年度大檔《2022翻轉動漫祭》，大批動漫迷湧入館內，館方採號碼牌發放分時段限定入場；廣三SOGO百貨則祭出「FUN鬧恐龍島」，三隻巨型恐龍設在廣場前，7月3日舉辦恐龍大遊行祭典；日曜天地OUTLET自7月1日起舉辦美妝即期品特賣會，銅板價最低19元起。

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▲中友百貨動漫展開跑，大批粉絲湧入。（圖／記者游瓊華攝）



中友動漫展每年都備受矚目，去年因疫情順延，今年如期舉辦，6月30日到7月18日在中友百貨C棟13F展出，包括超人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《東京復仇者》、《戀上換裝娃娃》、《天竺鼠車車》等13大造景，讓動漫迷身歷其境拍個過癮。

▲中友百貨動漫展粉絲排隊等入場。（圖／記者游瓊華攝）



館方表示，参觀的人潮逐年突破，已成暑假中部地區亮點活動，今天未開店就有許多粉絲排隊，也要提醒觀看顧客，配合疫情期間活動場內會實施人數控管，讓參觀民眾更加安心。

▲現場有13大場景可以拍照，活動免費入場。（圖／記者游瓊華攝）



廣三SOGO百貨則與國立自然科學博物館攜手打造「FUM鬧 恐龍島」，7月1日起到8月28日在1樓廣場將有暴龍、三角龍及劍龍巨型恐龍現身，現場打造擬真場景，讓恐龍迷們身歷其境，帶起恐龍打卡熱潮。

▲巨型恐龍現身廣三SOGO百貨，7月2日下午3點將舉辦「恐龍大遊行祭典活動」。（圖／記者游瓊華攝）



廣三指出，7月2日下午3點將舉辦「恐龍大遊行祭典活動」，2點30分可至1樓廣場集合，從廣三SOGO出發至科博館，活動當日前100名著綠色上衣參與遊行的粉絲，即可獲得恐龍造型泡泡水。

▲日曜天地OUTLET自7月1日起舉辦美妝即期品特賣會，銅板價最低19元起。（圖／記者游瓊華攝）



台中日曜天地美妝即期品特賣會瞄準小資族最愛保養品、香水、面膜等，最低只要銅板價19元就能帶回家，除了開架美妝商品外，還有大牌專櫃美妝加入此次活動，即期品皆為正品，因效期較短、價格便宜且CP值高，適合精省族趁機囤貨一波，此外，美妝商品消費滿900元再送100元抵用券。