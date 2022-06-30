　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看電影、表演、買文創品都能折抵！OPENTIX紅利集點7月上線

▲▼文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，7月1日正式上線。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，7月1日正式上線。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，7月1日正式上線，OPENTIX平台上符合「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」的消費者均可獲贈紅利點數，後續不管是看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品等購買行為⋯等，都能用點數折抵，每次抵用上限為購物車總金額的50%。

為振興藝文消費，文化部連續2年發行「藝FUN券」，並推出學生消費折抵等各項方案，提升參與意願；而為了延續國人對藝文的關注與熱情，此次與國家兩廳院合作推出OPENTIX紅利點數回饋方案，建立消費點數回饋生態圈，促進文化消費、支持藝文夥伴，開拓藝文消費市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部次長李靜慧提到，從藝FUN券到購書抵用券，當時有很多人提到，「藝FUN券」千萬不要隨著結束後，功能就消失了，當然希望「疫情趕快結束，可是藝術情感的生活不能夠結束」，因此將藝FUN券效能轉化，生生不息帶動整個藝文產業。

由於「藝FUN券」有200多萬的下載數，先前推出會員轉到OPENTIX時可送100點紅利（1點為1元），而原先目標擬訂30萬名額，沒想到一兩週後，30萬的名額秒殺，文化部也追加至50萬。李靜慧表示，雖然100點並不多，跟藝FUN券600元有點差距，可是這就像是引燃了，看到很多人支持藝文產業。

▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲後續不管是看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品等購買行為⋯等，都能用點數折抵。（圖／記者屠惠剛攝）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，OPENTIX 紅利點數結合「虛擬任務」與「數位點數」的獎勵機制，促進民眾藝文參與，希望在未來更多跨界、跨生態的合作裡，以虛實整合的相關科技為基底，協助文化產業在「虛實經濟」的模式裡，提升服務內容廣度與藝文體驗深度。

OPENTIX 服務多元，每月平均上架節目與活動超過2,000檔、5,000場，全國有將近800家代售單位、超過10,000個銷售服務據點，包括7-ELEVEN ibon、全家Famiport、萊爾富Life-ET 三大超商都有提供購票和取票的服務，使用便利。

7月1日紅利點數啟用，OPENTIX推出「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」首波回饋，每完成一項任務，都可獲贈紅利點數，包括活動期間欣賞或參與第一場藝文展演，即可獲得紅利點數50點；成功累積二筆訂單，可獲得紅利點數100點；購買二種類別的票券或商品，可再領取紅利點數100點，各項任務點數領一次為限，總計最多可獲得250點。

紅利點數1點等同1元，每次抵用上限為購物車總金額的50%，郵資及手續費除外，活動及使用期限至112年6月30日截止。此外，OPENTIX也將不定期推出各項集點方案，讓藝文消費滾動出更多的回饋。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
偷聽電話她內線撈5千萬！　最衰的是謝長廷大舅子
快訊／峮峮確診！　緊急取消《飢餓遊戲》錄影
男大生染疫後「硬不起來」！　病毒「攻擊3部位」害他軟趴趴
Honda「喜美」確定重返台灣！　車型、規格曝光
一中商圈人潮在這！　排隊人龍超長
「伏地挺身」趴少女兩腿間！　爸一開門驚見全裸現場
台灣鳳梨到貨日本發霉　陳吉仲：他們的問題「願再送百公斤」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

竹縣+872　年度累積確診9.4萬！第二次追加劑明起施打

快訊／雨彈開炸還沒停！8縣市大雨特報　這縣市慎防冰雹

睽違17年！第33屆金曲奬周六重返高雄　交通疏導計畫出爐

一中商圈人潮在這！中友百貨動漫展隊伍超長　巨型恐龍現身廣三

嘉義市+483！MIS-C進入高峰期　市府籲兒童儘快接種疫苗

高雄+4915「盛行率15.59%」！3醫護接觸猴痘男　健康狀況曝

台南確診+3363名　7月1日起維持現行防疫措施

嘉義縣+808！已脫離收治高峰期　住宿長照機構7／15前仍禁探訪

看電影、表演、買文創品都能折抵！OPENTIX紅利集點7月上線

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

竹縣+872　年度累積確診9.4萬！第二次追加劑明起施打

快訊／雨彈開炸還沒停！8縣市大雨特報　這縣市慎防冰雹

睽違17年！第33屆金曲奬周六重返高雄　交通疏導計畫出爐

一中商圈人潮在這！中友百貨動漫展隊伍超長　巨型恐龍現身廣三

嘉義市+483！MIS-C進入高峰期　市府籲兒童儘快接種疫苗

高雄+4915「盛行率15.59%」！3醫護接觸猴痘男　健康狀況曝

台南確診+3363名　7月1日起維持現行防疫措施

嘉義縣+808！已脫離收治高峰期　住宿長照機構7／15前仍禁探訪

看電影、表演、買文創品都能折抵！OPENTIX紅利集點7月上線

台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

高雄海上皇宮恐遭拆除　「價值只剩1365萬」債主控法院賤賣

35KG巨汪興奮「飛撲起跳」幫她添6道瘀青　爸躺沙發逗狗誤傷媽

竹縣+872　年度累積確診9.4萬！第二次追加劑明起施打

先探／破底無罪　反彈有理

「非主管」員工年薪中位數出爐！半導體業拿下逾半　晶豪科高達433萬

「台中人喜歡解決問題行動派」　蔡其昌：盧秀燕公關有餘做事不足

光寶宋恭源談併購　女密友偷聽買股撈5千萬！最衰的是謝長廷大舅子

快訊／峮峮「確診」症狀曝光　緊急取消錄影

傳被蘇貞昌冷凍　花敬群今報告3分鐘「感謝院長」4次

蔡易餘看籃球季後賽被拍到！　「養眼畫面」網歪樓：委員在哪

生活熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

午後雷雨彈來了！9縣市大雨特報

快訊／今死亡增118例　本土+38846「下降7.8％」

媳婦照顧婆婆17年！聽她一句話心碎了

舅冷凍宅配送姪子蛋糕全摔爛！發文公審反被酸

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面