看電影、表演、買文創品都能折抵！OPENTIX紅利集點7月上線

▲文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，7月1日正式上線。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，7月1日正式上線，OPENTIX平台上符合「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」的消費者均可獲贈紅利點數，後續不管是看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品等購買行為⋯等，都能用點數折抵，每次抵用上限為購物車總金額的50%。

為振興藝文消費，文化部連續2年發行「藝FUN券」，並推出學生消費折抵等各項方案，提升參與意願；而為了延續國人對藝文的關注與熱情，此次與國家兩廳院合作推出OPENTIX紅利點數回饋方案，建立消費點數回饋生態圈，促進文化消費、支持藝文夥伴，開拓藝文消費市場。

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文化部次長李靜慧提到，從藝FUN券到購書抵用券，當時有很多人提到，「藝FUN券」千萬不要隨著結束後，功能就消失了，當然希望「疫情趕快結束，可是藝術情感的生活不能夠結束」，因此將藝FUN券效能轉化，生生不息帶動整個藝文產業。

由於「藝FUN券」有200多萬的下載數，先前推出會員轉到OPENTIX時可送100點紅利（1點為1元），而原先目標擬訂30萬名額，沒想到一兩週後，30萬的名額秒殺，文化部也追加至50萬。李靜慧表示，雖然100點並不多，跟藝FUN券600元有點差距，可是這就像是引燃了，看到很多人支持藝文產業。

▲後續不管是看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品等購買行為⋯等，都能用點數折抵。（圖／記者屠惠剛攝）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，OPENTIX 紅利點數結合「虛擬任務」與「數位點數」的獎勵機制，促進民眾藝文參與，希望在未來更多跨界、跨生態的合作裡，以虛實整合的相關科技為基底，協助文化產業在「虛實經濟」的模式裡，提升服務內容廣度與藝文體驗深度。

OPENTIX 服務多元，每月平均上架節目與活動超過2,000檔、5,000場，全國有將近800家代售單位、超過10,000個銷售服務據點，包括7-ELEVEN ibon、全家Famiport、萊爾富Life-ET 三大超商都有提供購票和取票的服務，使用便利。

7月1日紅利點數啟用，OPENTIX推出「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」首波回饋，每完成一項任務，都可獲贈紅利點數，包括活動期間欣賞或參與第一場藝文展演，即可獲得紅利點數50點；成功累積二筆訂單，可獲得紅利點數100點；購買二種類別的票券或商品，可再領取紅利點數100點，各項任務點數領一次為限，總計最多可獲得250點。

紅利點數1點等同1元，每次抵用上限為購物車總金額的50%，郵資及手續費除外，活動及使用期限至112年6月30日截止。此外，OPENTIX也將不定期推出各項集點方案，讓藝文消費滾動出更多的回饋。