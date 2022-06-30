新店煙火哥有共犯！　官司纏身竟找友人幫忙放炮騷擾仇家

▲新店煙火哥因多次半夜施放煙火炮竹，被判刑後還找朋友代放炮，第2度遭收押禁見。（資料兆／台北執行署提供）

記者劉昌松／台北報導

新北市邱姓男子在過去2年來，多次半夜到新店某社區外施放煙火炮竹擾民，2度被法官依《社維法》裁罰，另依公共危險等罪判刑10個月，並賠償受害人24萬元，邱男疑因官司纏身，上個月竟找呂姓友人幫忙，到同社區放鞭炮，台北地檢署以邱男有反覆實施犯罪之虞，向法院聲押禁見獲准，呂姓共犯則以10萬元交保候傳。

邱男2019年和女友到宜蘭旅遊，騎電動車碰撞藍姓女子成傷，雙方因和解條件談不攏而結怨，邱男多次到藍女居住的社區外施放高空煙火、鞭炮等物製造巨響，因此被稱為「新店煙火哥」。

藍女和社區住戶長期受到騷擾，警方曾17度依《社會秩序維護法》將邱男移送，但因證據等問題，台北地院只裁罰其中2次共2萬2000元，邱男似乎對罰款不在意，多次開車尾隨藍女座車，當街對藍女潑灑穢物，然後在藍女的社區群組留言「剛剛有人掉進糞坑」、「實在太好笑了」等語。

▲新店煙火哥半夜放炮後留下的殘跡。（資料照／記者陳雕文翻攝）

2021年5月17日，邱男又在新冠疫情緊繃時，散發傳單，造謠藍女隱瞞確診，邱男因此成為首位散布疫情假訊息而遭收押的被告，之後被法院依加重誹謗、恐嚇危害公眾安全等罪，合併判刑10個月，得易科罰金30萬元，2022年4月間，再被法院判決要賠償藍女精神撫慰24萬元。

2022年5月4日，邱男改找友人幫忙去藍女社區放鞭炮，警方當天獲報到場時，只剩下炮竹殘跡，但邱男之後又忍不住，還是親自去放炮，檢警持續蒐證後，鎖定涉嫌協助邱男擾民的呂姓男子，並將2人拘提到案，檢察官訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、公共危險等罪嫌，諭令呂姓共犯10萬元交保，至於邱銘祥則因有反覆實施之虞等理由，經檢察官聲請羈押禁見，由台北地院30日凌晨裁准後，再度被送進看守所。