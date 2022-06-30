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軟爛男不爽被甩竟用3000害她「身無分文」　公司投射異樣眼光

男子不滿前妻與他離異而有心報復，竟控告前妻詐欺，導致對方帳戶全遭凍結。（圖／CTWANT繪圖組）

▲男子不滿前妻與他離異而有心報復，竟控告前妻詐欺，導致對方帳戶全遭凍結。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

詐騙集團橫行一直是國內治安的頭痛問題，警方也設置警示帳戶機制，盡最大努力保護被害人的血汗錢，不料該機制竟成為報復手段！北部女子小真（化名）上月（5月）11日發現名下帳戶遭全數凍結，調查後發現竟是前夫利用去年9月匯款給她紀錄而告她詐欺，小真的戶頭慘遭列為警示帳戶而無法使用，這段期間只得借貸度日，還得忍受公司同事異樣眼光。她希望該制度能有改善，別讓無辜民眾反成「詐騙被害人」。

「沒有人來問過我，我領錢領不出來才知道自己被列為警示帳戶！」小真氣憤表示，她這一生中清清白白、不曾做過任何壞事，上月中卻突然無法使用自己的銀行卡，詢問後才知道自己涉嫌詐欺，名下所有帳戶被板橋警分局大觀派出所通報凍結，連薪水都無法轉入，她幾乎身無分文，得靠向朋友借貸度日。

「我朋友怕我餓死，還特地送來一大袋饅頭，但我無法拿這袋饅頭去繳電話費或房貸啊！」小真提到，那段日子的生活極不方便，無法自由使用自己的財產更讓她非常沒有安全感，連繳管理費都不能匯款，她一方面得四處跑銀行處理，還要忍受公司出納、會計和人事「想問又不敢問」的異樣目光。

北部女子小真（化名）遭前夫報復，其名下帳戶全遭凍結，她一度得靠向親友借款度日。（圖／周志龍攝）

▲北部女子小真（化名）遭前夫報復，其名下帳戶全遭凍結，她一度得靠向親友借款度日。

更誇張的是，讓小真涉及詐欺的帳戶，是去年9月一筆約3000元的匯款，她翻閱自己的存摺，發現該筆款項是前夫轉來，用於償還過往所積欠的債務，轉帳紀錄上清楚記載還款名目，小真此時才恍然大悟，明白原來這一切都是不甘離異的前夫在搞鬼。

小真表示，她與前夫結縭約5年，前夫起初是一位平日上班、周末兼差的有為青年，結婚後卻以「追夢」為名而辭職，此後家計幾乎落在她肩上，房租水電費用絕大多數都是她在負責，前夫卻連200元的水費都不願幫忙繳納，夫妻倆常因經濟問題而爆發口角，她最終難以忍受其軟爛的行為，2人於去年中結束婚姻。

關係破碎並沒有讓前夫幡然醒悟、奮發圖強，他反而因被趕出舒適圈而忿忿不平，還不斷傳訊息威脅，小真這一年來不斷忍受各種心靈壓力和騷擾，原以為時間可消弭彼此的仇恨，小真的隱忍卻讓前夫更加囂張，甚至利用公權力當作報復手段。

小真帳戶遭凍結超過半個月，最終才在新北市議員鄭宇恩的幫助下解凍。（圖／翻攝鄭宇恩臉書）

▲小真帳戶遭凍結超過半個月，最終才在新北市議員鄭宇恩的幫助下解凍。

「我真的很怕他會一告再告，增加我的麻煩就是他快樂的泉源。」小真無奈表示，警方平時業務繁忙，其名下帳戶直到本月初，才在新北市議員鄭宇恩的幫助下解凍，她能理解警示帳戶立意良善，但也希望警方在凍結人民戶頭時可以多一分謹慎，別讓所謂的「被告」反成為真正的被害者。

對於小真因前夫匯入3000元而遭列為警示帳戶，板橋警分局回應表示，詐欺屬於公訴罪，因而沒有6個月的追訴期限制，原告（小真前夫）當時聲稱自己被詐騙3000多元，並出示匯款紀錄以茲證明，警方因而照詐欺告訴受理，並通報為警示帳戶，同時也提醒原告，如告訴不實將負擔法律責任，全案依法處理。

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