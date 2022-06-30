恩恩爸：不認為新北會提完整報告　加速法律行動

▲恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

文／中央社

恩恩的爸爸追查兒子送醫真相屆滿1個月，他29日晚間表示，不認為新北市長侯友宜會將完整的送醫資料報告提交中央，且會利用對付他的手法去對付中央，他將與律師研究加速法律行動。

新北市中和區2歲男童「恩恩」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情期間，確診後轉重症，經衛生福利部雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍不治。

恩恩爸爸於5月29日於臉書FACEBOOK貼文要追求真相，至今屆滿1個月。恩恩爸爸今天晚上參加電視政論節目的視訊連線時說，會與義務律師研討，加速法律行動。

他說，在臉書FACEBOOK羅列的相關疑點是關鍵真相，「都被新北市政府藏起來」了。他要求市府說明，為何各機關要浪費時間詢問個資、消防局119救護接線員是否充分告知恩恩的病情給護理師等疑問。

恩恩爸爸說，雖然中央要求新北提完整報告，但他認為，將來侯友宜會以過去30天對付他的手法去對付中央，CDC（衛福部疾病管制署）應該有權力去介入調查，並要求新北市府針對其所提出疑點，提出報告。

政論節目主持人周玉蔻表示，整個案件等了30天後，終於有中央政府公權力介入，但侯友宜卻故意不主動行政調查，說要等接獲中央的公文後才要整理報告，「還故意賴皮、欺騙、邪惡的一手遮天」。

周玉蔻說，新北市府送給恩恩爸爸的送醫時序表，是不完整的，是欺騙的。一旦中央流行疫情指揮中心的階段性任務結束之後，恩恩事件的報告該怎麼辦，將來一定會不了了之。

她說，「侯友宜以虛假的謊言對付手無寸鐵的老百姓」，說要交給司法釐清調查，是侯友宜玩弄的戲法，正赤裸裸表現侯友宜的真面貌，將來也會以一樣的手段「整」指揮中心。

市府衛生局29日下午表示，28日下午已收到中央疫情指揮中心來函，要求提供恩恩案的就醫過程調查報告，會將相關資料整理後，函覆給指揮中心。

侯友宜29日接受聯訪時表示，接獲中央公文後就照規定辦理，會把報告寫完整交給中央。他也說，這段時間外面很多是是非非，市府能澄清的就盡量澄清，但不希望以訛傳訛。