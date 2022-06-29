英外交大臣：入侵台灣將是中國的「災難性誤判」

▲英國外交大臣特拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

衛報報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在北約峰會上表示，如果中國入侵台灣，那將會是個「災難性誤判」（catastrophic miscalculation），英國與其他國家應該重新考慮與那些使用經濟脅迫手段國家的貿易關係。

特拉斯在小組會議上透露，「我確實認為，隨著中國透過經濟脅迫、建立一支有能力軍隊的方式，擴大其影響力，而這存在一種切實風險，也就是他們可能得出錯誤想法進而導致災難性誤判，像是入侵台灣」。當她發表上述言論時，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與比利時總理德克魯（Alexander De Croo）也在場。

她也說，隨著中國擴大其戰略野心，北約（Nato）的新戰略概念應該特別提到中國，G7成員國與澳洲等國家應該利用自身經濟實力來挑戰中國，而英國等國家甚至可以重新思考與中國的貿易方式。

G7是全球七大已開發國家經濟體組成的政府間政治論壇，正式成員國包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。

就在前一天（28日），特拉斯曾說，有必要為台灣提供防禦性武器，以防中國入侵，並稱這是俄羅斯入侵烏克蘭的重要教訓，「我們應該早點行動，應該更早向烏克蘭提供防禦性武器……我們給出的每一件裝備都要經過好幾個月的訓練，所以我們越快行動越好」。