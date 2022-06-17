「北市選戰不佛系！」　蔣萬安團隊：要可「割」可「棄」

記者崔至雲／台北報導

年底九合一選舉接近，國民黨台北市長參選人蔣萬安陣營昨日傍晚公布2位新人事，分別是議題小組召集人黃子哲、副發言人蔡畹鎣。黃子哲今（17）日指出，這場選舉不會是佛系選舉，一定是場艱困且激烈的選戰，更是可「割」可「棄」的選舉，自己和蔡畹鎣的加入，希望一起為團隊努力。

▲蔡畹鎣及黃子哲加入蔣萬安競選團隊。（圖／記者宋良義 攝）

蔣萬安今日上午拜會台北市前市長吳伯雄，黃子哲與蔡畹鎣也陪同蔣萬安出席行程，並接受媒體訪問。選戰面臨白營挑戰，外界好奇，是否要在民調操作棄保，支持度才會大增？蔣萬安說，做好和民眾溝通需求，擘劃的北市願景，並好好傳達給市民，這才是最重要的目標。

▲立委蔣萬安。（圖／記者宋良義 攝）

至於黃子哲的加入，媒體問到是否是要補足蔣萬安團議題火力？黃子哲表示，對於這次加入團隊，對他有三個意義，第一，他之前就為蔣萬安輔選過立委，現在是歸隊再一起努力，覺得非常榮幸但也身負重任；第二，先前是擔任三屆的黨中央文傳會副主委，現在也是黨中央發言人，目前已經向黨中央正式請假參加輔選，因此可以看到黨中央對於地方縣市首長提名人的重視，大家一起團結合作打贏選戰的決心。

黃子哲也說，這次選舉不會是佛系，它會是「可歌可泣」，這次選舉不能輸，台北市民、蔣萬安、國民黨而言，這場選戰一定要努力獲得勝利，因為台北市已經停滯發展非常久了，因此自己和蔡畹鎣未來一定會與加入團隊一起努力打拼。

記者追問，「可歌可泣」是否是雙關？黃子哲笑稱，確實是雙關語，面對民進黨甚至是民眾黨未來支持黃珊珊，一定是艱困、激烈的選戰，當然是要可「割」可「棄」。

