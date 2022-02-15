單身女快看！「5種手相」會嫁好老公　擁1特徵嫁豪門不是夢

▲女生擁有這5種手相特徵，有機會嫁給好老公。（示意圖／記者周姈姈攝）



網搜小組／林懿捷報導



俗話說「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，老公好不好，可是會影響女孩子的一生幸福！命理運勢網站「旺好運」就分享指出，女人的幸福其實「掌握在手中」，若手掌紋路的感情線若偏長、分岔，婚姻線靠近無名指、感情線下方有十字紋、手掌中有痣等5種手相特徵，表示有機會嫁給生活寬裕、帶來美滿生活的好老公！

1.感情線偏長、分岔

若女人手相中的感情線偏長，走式往上靠近食指、中指，在末端處分成三岔，此手相特徵代表會擁有幸福美滿的婚姻，嫁給有錢人的可能性很高。

2.婚姻線靠近無名指

婚姻線是介於小指、感情線中間的線條，若有一條深長清楚的婚姻線，且線條延伸至無名指下方，表示會嫁給深愛的人，對方也很優秀，而且婚後雙方會一起努力，讓生活變得富裕。

3.感情線下方有十字紋

若女人感情線下方出現十字紋路，代表著天生運氣很好，財旺運也望，自己就可以過得很富足，還能遇到財力雄厚又上進的好老公，結婚能過得幸福富足。

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4.婚姻線前端接觸到成功線

成功線不是每個人都會有，它是指從無名指下方，垂直延伸至手掌中部或底部的紋路，關係到事業是否成功，若婚姻線延伸至成功線，代表著會與有名譽、有地位的人結婚，享受榮華富貴。

5.手掌中有痣

如果女人的手掌中有痣，代表著富有且聰明，有這樣手相的女生，本身條件優秀，也能吸引優秀的另一半，不僅僅是事業運好，財運跟感情運也不俗，容易嫁給一個有錢、門當戶對的老公。

▲在痣相學上，手掌長有痣的人頭腦聰明。（圖／記者周依儒攝）