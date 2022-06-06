《胖美人》LINE貼圖絕美曝光！　邱佩琳「以藝術傳承助人精神」

記者林育綾、邱晟軒／綜合報導

想像力滋養創造力！邱佩琳個人首度畫展「悅己·時空對話」圓滿落幕，此次繪畫售出所得全數用於公益，幫助弱勢孩童學習。與此同時，以唐代仕女陶俑作為創作靈感的「胖美人」系列，更進軍年輕人最熱愛的「LINE貼圖」行列，為社群網路聊天增添了一抹藝術氣息。

繁忙事業之餘，《東森新媒體ETtoday》執行董事邱佩琳拿起畫筆，以繪畫這相對「緩慢」的方式呈現心之所向，在現代講求高效率的氛圍中實屬難得。她非科班出身，也從沒學過繪畫，四年前開始向油畫大師章德民習畫，憑藉對畫畫的熱愛和過人的堅持，前後參與四次聯展，更獲得「臺灣國際藝術協會」美展、「臺灣美術獎」的肯定，如今首次個人繪畫展覽「悅己 • 時空對話」，展出約50幅作品，周遭親友也對她刮目相看。

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▲東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展。（圖／記者湯興漢攝）

每個陶俑在她的畫筆下，一一被點燃了生命

在邱佩琳的畫筆之下，以「唐代陶俑」作為創作靈感的「胖美人」系列橫空出世，並且備受好評。邱佩琳說，自己一直以來對於唐朝女性形象的文物和圖像，都特別有感又喜愛，而唐朝是古代風氣最開放的時代，女性能夠騎馬，最能自主展現自我，胸懷最大，服裝風格也最自在。

中華民國油畫學會理事長楊永福盛讚，自己被邱佩琳的題材選項所吸引，「儘管有些可掬的笑意，但不輕挑；眉宇間雖憂憂微微，卻也優美可人；她在處理陶俑兩腮撲紅，輕重分毫的精確，少一分失色，多一分風塵，就像旗袍領口的風紀釦，解與扣分寸之間的完全不同的局面。」

▲邱佩琳畫作被不少企業家賞識收藏，售出所得將會捐助公益，幫助弱勢孩童學習。（圖／記者湯興漢攝）

邱佩琳謙虛表示，不認為自己的成績特別亮眼，但一路走來確實非常努力，尤其感念父親，傳承給她堅持與執著的性格；而父親生前熱心助人，她也決定將這股精神傳承下去，因此這次畫展的收益，將全數捐給「台灣原聲教育協會」和「財團法人邱創煥文教基金會」，作為孩童的獎助學金。

「悅己 ‧ 時空對話」畫展可以實體欣賞邱佩琳充滿生命力的作品！另外，動動手指，也可以在 LINE STORE 永久珍藏「悅己·時空對話：胖美人系列」精美貼圖。唐朝仕女俑穿越重生在網路世界，畫作上每一個仕女的喜怒哀樂情緒，完美傳遞出你我日常聊天中的不同情境。