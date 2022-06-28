薪水比女友多3萬！男訂好喜餅卻被退婚　她爸媽嫌：你太窮了

▲結婚會影響到彼此的家庭。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚不只是兩個人的事，還會影響到彼此的家庭，因此應該想得更遠更廣。一名網友透露，他和女友論及婚嫁，雙方談好去登記就好，沒想到事後女方家長卻不同意這門婚事，認為他太窮了。但他的薪水比女方多3萬元，因此聽到這個答案有些傻眼，不過隨後又感覺如釋重負。PO文一出立即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，和女友是同事、薪水差不多，但因為他兼職外送員，所以每個月能多賺約3萬元。近來2人談到結婚一事，他表示願意拿出50多萬元積蓄和對方家長談婚事，但討論後決定要直接登記，因此提親當天只說有喜餅和拜拜的簡單儀式就好。

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▲女方爸媽認為沒有聘金和禮車，很不給面子。（示意圖／ETtoday資料照）

提親隔天原PO隨即去訂喜餅、請婚假等，未料當晚女方家長卻說「不嫁了」，原因是他家太窮，「不能給他女兒生活保障，連禮車、聘金都沒有，還是平日結婚，很不給他們家面子」。但他聽到的當下卻不是感覺錯愕，而是身心解脫，原來是因為女方家是小康家庭，平時不需要擔心家中的經濟狀況，薪水常常不夠花，會和他借錢，溝通後也沒有改善，而他是單親家庭，需要負擔家中開銷，很擔心結婚後無法負荷女方的消費方式。

之後雖然在女友的極力爭取下，家長不再繼續反對，但原PO表示已經不想結婚了，擔心女生太會花錢，會壓垮自己的經濟狀況，「吵完架後，有了2個選擇，繼續交往、等到我想結婚了再結，或是直接分手」，不知道該選擇哪個方法。

▲原PO不知是否要繼續和女友交往。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不少網友看到後紛紛表示，「在金錢觀都不合的情況下還要在一起嗎？謹慎考慮」、「建議快逃，小心等結婚之後錢被榨乾，然後對方開始吵要離婚」、「愛花錢花到要跟男友借，真是丟臉」、「直接分手啦，也不看看自己的女兒是什麼樣，還敢嫌棄別人」、「這種岳父母婚後只會各種看不起你，然後因為你娶他們女兒沒錢辦婚宴，沒做排場給他們面子，這點應該也會被埋怨一輩子」。

事後原PO透露，提出分手之後，女友保證說絕對不再過度消費，希望可以換取一次機會，他也答應給對方一次機會，不過若是幾個月後沒有改善，可能還是會走上分手一途。