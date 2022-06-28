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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罵陳雪生噁男無罪　范雲曝兩年多來「被糾纏」

▲▼立法院院會通過紓困延長一年後立委發言 陳椒華 洪孟楷 邱臣遠 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨、民進黨在2020年7月曾為監察院人事案在立法院引爆衝突，卻扯出性騷擾案，為此民進黨立委范雲批評國民黨立委陳雪生是「恐龍時代的噁男」而挨告，一審被判無罪，陳雪生持續上訴，結果仍是無罪。范雲28日透過臉書發文表示，她身為性騷擾被害人，至今卻不斷被濫訴糾纏，呼籲陳雪生面對自己的錯誤。

立法院2020年7月審查監察院人事案，藍綠為此爆發推擠衝突。范雲控訴，陳雪生用肚子頂她背後3次，僅管有向陳雪生反映，對方卻回「用肚子不會懷孕」，范雲事後到台北地方法院提起民事訴訟，也向台北市性騷擾防治委員會檢舉。

不過，由於范雲曾多次公開發言批評陳雪生，例如在立法院受訪時提到「甚至台灣社會可能還有非常多像陳雪生這種，不管要說他是恐龍時代的噁男，還是電車癡漢，不管是哪一種，我覺得他非常的需要學到一課，就是尊重別人的身體界線。」，引起陳雪生不滿，自訴范雲涉嫌加重誹謗罪。台北地院一審認為范雲發言內容受言論自由保護，而判無罪。陳雪生上訴第二審，高等法院28日駁回上訴，范雲無罪確定。

對此，范雲表示，陳雪在立法院對自己性騷擾至今已快2年，她在2021年12月22日提出行政申訴（性騷擾認定）、民事（性騷擾賠償）、刑事（陳雪生反告誹謗）3案全勝。

范雲表示，陳雪生在2022年1月28日為性騷擾一事公開道歉，原以為整案就此落幕，也期許台灣性別平等可以更進一步，但陳雪生一直敗訴，道歉過又一直上訴，明明自己身為性騷擾被害人，至今卻不斷被濫訴糾纏，只能再次呼籲陳雪生面對自己的錯誤。

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