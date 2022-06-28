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快訊／Kolas鬆口選花蓮縣長　「若民進黨認為我適合會接受徵召」

▲▼總統府發言人Kolas Yotaka在父親離世後，回憶父親過去種種，出版「愛是一條線」新書來懷念父親。新書發表記者會上，副總統賴清德、和碩聯合董事長童子賢、立委劉櫂豪、天主教台北教區總主教鍾安住及台灣基督教長老教會總幹事陳信良等應邀上台致詞祝福。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

有關民進黨可能徵召總統府發言人Kolas Yotaka出戰花蓮縣長一事，Kolas於28日下午新書「愛是一條線」記者發表會上受訪時表示，她態度很清楚，黨內有人選她會全力支持，如果認為她是適合人選，那她會接受徵召，但還是要等選對會討論的結果。

Kolas表示，花東是艱困選區，但不代表不可能，對的人、對的時間點，大家團結在一起，就可以拿下艱困選區，這部分黨中央跟選對會會來宣布。

Kolas強調，她的態度很清楚，黨內有人參選她會全力支持，如果認為她就是適合的人選，那她也會接受徵召，但還是要等選對會的結果。

對於花蓮目前最需要改變的部分，Kolas認為是「民主」，民主自由的清新空氣，讓大家可以選擇不同的人，她強調，這是一步一腳印聽到的警訊，她希望花蓮在這一點可以改善。

Kolas強調，自己沒有離開過花蓮，上一屆跟駐美代表蕭美琴同一屆，自己是不分區，那時候就跑很廣，遇到很多人，花蓮的問題非常多，自己一直都在花蓮，對花蓮的關注跟協助，一直都放在心上跟掌握。

有關駐美代表蕭美琴有沒有給她鼓勵？Kolas坦言其實沒有，蕭美琴自己在艱困選區很辛苦，在花蓮10年很了解眉角跟困境，因此很尊重她的決定，不管最後決定為何，就是勇往向前，但沒有對選花蓮有明確的建議。

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