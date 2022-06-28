快訊／Kolas鬆口選花蓮縣長　「若民進黨認為我適合會接受徵召」

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

有關民進黨可能徵召總統府發言人Kolas Yotaka出戰花蓮縣長一事，Kolas於28日下午新書「愛是一條線」記者發表會上受訪時表示，她態度很清楚，黨內有人選她會全力支持，如果認為她是適合人選，那她會接受徵召，但還是要等選對會討論的結果。

Kolas表示，花東是艱困選區，但不代表不可能，對的人、對的時間點，大家團結在一起，就可以拿下艱困選區，這部分黨中央跟選對會會來宣布。

Kolas強調，她的態度很清楚，黨內有人參選她會全力支持，如果認為她就是適合的人選，那她也會接受徵召，但還是要等選對會的結果。

對於花蓮目前最需要改變的部分，Kolas認為是「民主」，民主自由的清新空氣，讓大家可以選擇不同的人，她強調，這是一步一腳印聽到的警訊，她希望花蓮在這一點可以改善。

Kolas強調，自己沒有離開過花蓮，上一屆跟駐美代表蕭美琴同一屆，自己是不分區，那時候就跑很廣，遇到很多人，花蓮的問題非常多，自己一直都在花蓮，對花蓮的關注跟協助，一直都放在心上跟掌握。

有關駐美代表蕭美琴有沒有給她鼓勵？Kolas坦言其實沒有，蕭美琴自己在艱困選區很辛苦，在花蓮10年很了解眉角跟困境，因此很尊重她的決定，不管最後決定為何，就是勇往向前，但沒有對選花蓮有明確的建議。