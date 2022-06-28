文化部發布最新人事　洪世芳接任國家人權博物館館長

▲國家人權博物館館長，將由現任文化資源司司長洪世芳陞任。（圖／Facebook／國家人權博物館）

記者林育綾／台北報導

文化部今（28）日宣布，國家人權博物館新任館長將由現任文化資源司司長洪世芳陞任。文化部長李永得表示，特別感謝副館長張嬋娟自去（2021）年8月至今代理館長，持續推展業務，相信新任館長洪世芳能發揮博物館及社區營造專長，向國際社會推廣臺灣人權發展的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新任國家人權博物館館長，將由現任文化部文化資源司司長洪世芳陞任。（圖／文化部提供）



新任國家人權博物館館長洪世芳，現任文化部文化資源司司長，歷任綜合規劃司司長、國立臺灣博物館副館長，曾督導主辦2017年全國文化會議並完成「文化政策白皮書」、完成《文化基本法》立法、2019年全國博物館論壇與「博物館政策白皮書」、首次全國社造大會與「社造政策白皮書」，以及國家鐵道博物館、國家兒童未來館籌備等工作。



李永得表示，洪世芳館長具公共政策規劃專業，並熟稔博物館經營、社區營造等實務工作，相信在洪館長帶領下，人權館能與政治受難者前輩、家屬、社區等妥適溝通，讓人權園區及不義遺址保存等工程，兼具完整還原現場及推廣教育功能。

同時，加速歷史檔案及事件的研究、整理、記錄工作，早日將受難者前輩與家屬一生對抗獨裁者及威權體制的勇氣，完整呈現於國人與世界眼中。