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四期教育成佛有你／傷痕累累的使命必達　我錯了嗎？

文／麥莉

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

一個「我執」非常重的我，往好的說，積極向上，很有使命感，無論誰的託付我都想「使命必達」；當然，只要自認是對的事，一定全力以赴，希望完全達到設立的目標；經常心裡掛的總是：怎麼辦、這，我還沒做好；真糟糕、那，還沒做完......。

如此，經常將自己處在緊張的狀態中，腎上腺素分泌必定不太正常。長期下來，我經常胃潰瘍，腸子也長期跟著我緊張，身體也不太健康了。

沒進入學習四聖諦前，也不知該如何解決這些問題。再加上常是認為「我是對的」的「我執」習氣，自己很累、很苦，經常傷痕累累，渾然不知該如何自救。

感謝透過四聖諦的課程，我知道了人類的千苦、萬苦，各種苦皆來自「集諦」中提到的「渴愛」。原來，愚庸的我，因為，無止盡的「我執」「渴愛」，推著我每天汲汲營營，像個陀螺轉不停，悲哀的是：在辛苦付出一切後，卻只能收集各種「苦」當回報。因為，「我執的渴愛」，透過七情六慾，透過貪嗔痴慢疑的行為，又產生各種喜怒哀樂的情緒，再加上沒有清明的智慧，各種「苦」必定如影隨形地緊跟著我。

你或許會說：「喜、樂」也有苦嗎？現在我會說：答案絕對是肯定的。

在我人生不算短的經歷中，各種「喜樂」總是如陰天的太陽，只偶爾露一下臉，讓我也偶爾快樂一下下，高興一兩天，又消失得無影無蹤。好比，為了「得到讚賞」我十分努力；在得到後，為了要保持這份讚賞，我是不是又要付出更大的心力？我能快樂多久？更別說，怕失掉「讚賞」的心情，那更是難熬了。

又譬如，才經過一番撕心裂肺的痛楚，生出一個寶寶時，猜猜我又能快樂多久？其實是馬上我可能又會被許多的俗事擊倒，因為，我又開始「渴愛」他健康、平安、有才能；渴愛和煩憂是孿生的兄弟，一定如影隨形的出現。只要開始有「渴愛」，「煩惱」一定不請自到。如此，要煩惱的事自然更多，壓力一定跟著加大。就算自己「甘之如飴」，「吃苦當吃補」，但，總是苦、苦、苦啊！

在課程中，當法師提到：佛陀是醫王，祂能對各種病症對症下藥，心想，祂能治好我嗎？祂將會如何醫治我呢？

後來法師提到「滅諦」和「道諦」時，我終於知道佛陀的大智慧，原來祂早已提出治百病的藥方，就是「道諦」，只要能及時用「道諦」熄滅自己的種種「渴愛」，時常生起清淨心、慈悲心和懺悔心；常憶「空性」的智慧等等佛陀的良方。如此，我們雖不近「滅諦」的「涅槃」，可能亦不遠矣，最少也有稍稍在靠近中了！

我是凡人，光聽道理，懂了，也時常做不到。但至少，在浩浩苦海中已找到了「回魂丹」「護身符」，不至於很快被滔天苦海淹沒。而，找到唯一能用的方法是：時常懂得用佛法薰習自己，懂得用佛法「道諦」中的「八正道」守住心門，如此我不敢說我會修佛修得多好，但相信我定能離「惡業」會越來越遠，離「善業」也越來越近了。

更深信醫王佛陀開出的藥方，效力驚人，一定能迅速地治癒我及眾生大小百病的。「相信」就是力量，以此與大家共勉之！

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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