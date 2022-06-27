男主管抱怨「男員工很像女生」：這種人怎麼對付？　千人轟到翻車

▲新進男員工氣質不那麼「陽剛」，結果男主管竟上網詢問「如何對付」，被網友罵翻。（示意圖／非當事人／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男主管在臉書發文抱怨，有一位新進的男員工外貌、言行舉止很像女性，但被指派任務都會有人主動幫忙，有時連經理都會協助、親自站在大門口迎接，明明一堆資深員工都沒這種待遇，「想問問這種人要怎麼對付？越是刁難他，公司內越是有人願意幫他！」不料貼文一出，直接大逆風，被網友嗆爆。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，公司一位新進的「最底層男員工」言行舉止都很像女性，上次他叫對方去廠內的便利商店搬2箱600cc的飲料，結果回來竟帶了2個別課的搬運工。最近，他又叫對方去大門口搬40杯手搖飲，沒想到這次竟把單位內的直屬經理帶了回來，而且經理還笑咪咪地幫忙提飲料。

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原PO說，連續兩次的經驗，讓他知道這個員工是個狠角色，「他的厲害就是都不用開口，路過的人就會主動願意幫他搬重物」。有的時候，經理甚至會在大門口迎接對方上班，「一堆資深員工都沒這待遇，他一個新進3個月有這種款待。」

原PO想詢問大家，「想問問這種人要怎麼對付？越是刁難他，公司內越是有人願意幫他。如果科長用主管權限他走路，被經理知道了，科長被走路的風險會高嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛留言，「那是他的本事」、「人家手腕好，你可以學，不是趕人家走」、「你沒事刁難人家幹嘛？越是忌妒就越難看」、「所以很像女性的男性是得罪你了嗎？」、「看到留言我就放心了」、「第一次看到霸凌的人來討拍」、「你就是職場霸凌，還歧視別人性向，還想弄別人走」、「看到這篇，讓我想起了玫瑰少年的霸凌案件」。

還有人推測，「人家說不定後台很硬」、「老闆在外面的兒子？」、「他是公司總裁假扮的，抖音都這樣演」、「能把工作完成，而且都是別人主動樂意幫忙完成，很適合當協調人員」、「他人緣好礙到你了？」、「就是歧視女性化的男生想搞人家對吧，想霸凌人的心態真噁心」、「一個新進員工能受到不止一個管理層喜愛，而且不必多說一句話就有人願意幫忙，你是不是該檢討自己的做人做事態度了...」掀起熱議。

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