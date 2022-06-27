3張圖秒懂「最新疫苗政策」　4對象開放第4劑、6個月～5歲可打莫德納

▲指揮中心最新疫苗接種政策。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布ACIP專家會議疫苗接種決議，包括6個月～5歲幼兒可接種莫德納疫苗，而「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可接種第四劑，接種間隔要5個月以上。

針對6個月～5歲幼兒，可接種莫德納疫苗，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔要4~8週以上。5~11歲兒童，則是針對免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種基礎加強劑，要和第二劑間隔28天。

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另外，第四劑也擴大接種族群，包括機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員可接種，和第三劑要間隔5個月以上。

至於還未到貨的Novavax疫苗，也已決議18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑以及第1劑第2次追加劑，且可和其他廠牌交替接種。而在確診者方面，可自發病日或確診日起3個月且無急性症狀後接種。

不過指揮中心今日皆未透露最新政策開打時間，莊人祥強調，政策實施時間還要再視疫苗供應跟各地政府的接種作業安排，有更進一步訊息會再公布。

▲6個月～5歲幼兒開放接種莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供，下同）

▲▼指揮中心今公布ACIP專家會議討論結果。

