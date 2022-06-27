日女借962萬不想還　下藥迷暈債主！放火燒死再假裝火災意外

▲嫌犯蓄意縱火燒死債主，企圖偽裝成火災意外案件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本宮城縣一名47歲婦人先前向70多歲的男性友人借錢，金額高達962萬日幣（約新台幣211萬元），事後因為不想償還借款，竟偷偷讓對方喝下安眠藥，使其入睡後，放火燒了被害人的家，導致對方死亡，並企圖藉此偽裝成意外死亡。事後她的惡行曝光，但卻主張無罪，甚至聲稱自己和死者是戀人關係，本就無需還錢。

根據《東北放送》報導，47歲的無業女子岩崎恭子2020年1月將當時72歲的老翁菊地稔男殺害。她先是下安眠藥讓對方睡去，隨後放火燒了菊地的房子，而菊地就這樣活活被燒死。據悉，兩人之前曾有過金錢糾紛，岩崎恭子向死者菊地稔男借款高達962萬日幣（約新台幣211萬元），卻遲遲沒有歸還。

▲嫌犯事前在被害人的飲食內加入安眠藥 。（示意圖／PEXELS）



岩崎恭子的犯行曝光後被依強盜殺人與縱火嫌疑起訴，然而她卻堅稱自己是無辜的。該案27日再度開庭，檢方指稱，岩崎恭子是因為借款期限將至，不想還錢，因此才心生殺意，將菊地殺害。

對此，嫌犯則聲稱，死者生前與她是戀人關係，所謂的借款只是情侶間的贈與罷了，本來就不用償還，並且再度主張無罪。不過檢方卻提出有力證據，那就是岩崎在犯案前曾經在網路上搜尋「怎麼樣殺人才不會被抓包」等問題。

另一方面，全案將於7月持續審理，並於8月10日宣判結果。

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