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不小心觸電怎麼辦？急診醫曝「急救4步驟」　這動作超母湯

被電到怎麼辦？急診醫「應對觸電4步驟」。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲急診醫曝「應對觸電4步驟」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

急診醫師翁梓華表示，「大家小時候一定都有被電過的經驗，不管是拔插頭 被電也好、被靜電電到也好或是被漏電的冰箱電到也好，那種『來電的感覺』相信大家一定都忘不掉！最近新聞才有報有孩子在游泳池中被電到而送醫，前幾天也才接到一個在修冷氣被220伏特電到的媽媽。電擊，一直以來都是民眾會去急診重要的問題，今天，我們就來聊聊『來電的感覺』！」

翁梓華先前在臉書發文，首先，電擊造成身體傷害的關鍵有主要是4個：

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1.通過身體的電流多大：

先說，決定對身體傷害有多大的關鍵不是「電壓」而是「電流」，大家高中物理學應該學過V(電位差)=I（電流）XR（電阻），電流才是真正穿過人體造成傷害（燒傷、電傷）的原因。

2.直流電還是交流電：

通常直流電對於深層組織的穿透性較差，相對於身體的影響比較輕微。

3.電流怎麼通過身體的：

主要分成電流通過「身體深層」或是「身體淺層」，如果只有通過身體表層，相對來說就比較不會有心臟麻痺、肌肉溶解等等的問題，但如果電流有通過身體深層，臨床上就要非常小心內臟灼傷、麻痺、甚至破裂的可能性。

4.電流環境：

強大的電流，可能在被電到的那個瞬間會產生「震波」，而震波本身也可能對於身體造成明顯的傷害。

翁梓華也分享觸電急救4步驟：

1.想辦法移除電源，如果被電到的人還沒有脫離電源，千萬不要用手去碰它，這樣可能會導致你也被電擊，如果可以用一個乾的非導體（木頭或塑膠掃把）將電源撥除。

2.找人或自己打給119請求支援協助。

3.如果倒下的人已經失去呼吸心跳，先行執行基礎救命術（CPR＋AED）。

4.對於電擊傷口做初步包紮，切記不要使用毛毯、浴巾，因為電擊的傷口多數也會伴隨燒燙傷，毛毯浴巾上的毛絮，可能會沾黏在傷口上，如果找不到乾淨紗布，則可以使用乾淨沒有棉絮的衣物。

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