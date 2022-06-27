大陸多地用電量創新高！河南連3次刷歷史新高　官方：供電恐吃緊

▲大陸多地用電負荷創新高。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

受當前經濟加快恢復和持續高溫影響，大陸多個地區用電負荷創歷史新高。對此，大陸電力部門表示，「若出現極端氣候現象及自然災害等，部分區域在用電負荷高峰期可能會存在時段性供需偏緊情況，但不會重現去年全國大範圍電力供應緊張現象。」

據《央視》報導，6月25日下午2點05分，天津氣溫已經升至39℃，全市用電負荷達到1570萬千瓦，創今年負荷新高，其中制冷負荷增長近20%。

對此，天津市通過建立「虛擬電廠」，把近510餘個電力大用戶納入可隨時調整負荷的資源池，電力供需偏緊時，組織這些用戶參與節電，節省的電力需求就相當於增加了發電能力，並給予一定的經濟補貼，緩解用電緊張的情況。

受高溫影響，6月以來，大陸國家電網公司經營區域內，河南、河北、甘肅、寧夏等4個省級電網，以及西北電網用電負荷創歷史新高。

大陸國網河南電力調控中心副主任李岩表示，6月中旬以來，河南連續多日出現高溫天氣，全網負荷已連續3次創歷史新高，其中高峰時段降溫負荷占比超過40%，同時工商業用電也在持續增加。

根據中電聯的統計，6月以來電力消費年增率增速已經實現由負轉正，隨著夏季高溫天氣到來，增速將進一步回升。

中國電力企業聯合會統計與數據中心主任王益烜表示，「大陸預計今年迎峰度夏期間，全國電力供需總體平衡，若出現極端氣候現象及自然災害等，部分區域在用電負荷高峰期可能會存在時段性供需偏緊情況，但不會重現去年全國大範圍電力供應緊張現象。」