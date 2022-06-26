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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德臉書報平安「抱歉驚擾大家了」　蔡英文留言要他好好休養

▲▼副總統賴清德訪視「台中榮總中央公園篩檢站及給藥得來速」。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德26日因急性下背疼痛就診，並於下午於台北榮總進行約1小時的手術。對此，賴清德晚間透過臉書向國人報平安，而總統蔡英文也留言，希望他好好休養身體，再回到工作崗位一起打拼。

賴清德26日因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節/薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫。總統府發言人張惇涵表示，今天下午一點半於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利，時間約1小時，預計傍晚就可以下床行走，並將依照醫療團隊建議，先留院觀察。

張惇涵表示，賴清德感謝北榮團隊診療及各界關心，今日上午賴清德向蔡總統報告後，蔡總統指示醫療團隊掌握賴副總統身體狀況，並給予最好的照顧，也希望賴副總統休養身體、早日康復，回到工作崗位持續為國家打拚。

隨後，賴清德於傍晚時透過臉書向國人報平安。他表示，昨晚因腰椎略感不適，到台北榮總檢查，下午已經完成簡單的顯微手術，「驚擾大家，非常抱歉，特別像關心的朋友報一下平安」。

蔡英文也在該貼文底下留言表示，「清德好好休養身體，祝早日康復，再回到工作崗位一起打拼」；而賴清德也回覆，「謝謝總統的關心，一定早日回到工作崗位繼續努力」。

▼副總統賴清德透過臉書報平安。（圖／賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德透過臉書報平安。（圖／賴清德臉書）

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