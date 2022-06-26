　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今增134死！本土+39586

▲▼6/26指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增39,586例本土個案，另增60例境外移入和134例死亡。

指揮中心表示，今日新增之39,586例本土病例，為18,372例男性、21,205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市5,520例、新北市5,320例、高雄市5,309例、桃園市3,791例、臺南市3,786例、彰化縣2,761例、臺北市2,734例、屏東縣1,655例、雲林縣1,111例、新竹縣1,008例、苗栗縣906例、南投縣902例、新竹市837例、宜蘭縣786例、嘉義縣757例、花蓮縣587例、嘉義市548例、基隆市484例、臺東縣396例、澎湖縣201例、金門縣166例、連江縣21例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼6/26新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲6/26新增確診。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增134例本土病例死亡個案，為70例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、80例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月23日，死亡日期介於5月20日至6月23日。

指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為34例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國及泰國(各2例)、德國(1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,195,867例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,579,884例排除)，其中3,613,345例確診，分別為14,287例境外移入、3,599,004例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,254例COVID-19死亡病例，其中6,239例本土，個案居住縣市分布為新北市1,631例、臺北市870例、臺中市548例、桃園市525例、高雄市512例、臺南市374例、彰化縣295例、屏東縣234例、基隆市165例、南投縣149例、宜蘭縣139例、雲林縣138例、苗栗縣119例、新竹縣100例、花蓮縣101例、嘉義縣97例、臺東縣85例、嘉義市82例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

台灣本土疫情明顯趨緩，指揮中心6/15起鬆綁邊境，入境檢疫縮短為「3+4」初期採總量限額，每週限2.5萬人次入境，也讓航空業者喊放寬。外界紛紛關心是否能如前總統陳建仁所言，在7、8月順利開放邊境？對此，指揮官陳時中表示，「放寬放鬆是必然的依條路」，只是速度要多快，還要根據世界與台灣疫情做最適當的調配。

針對邊境鬆綁，醫療應變組副組長羅一鈞表示，放寬有必須考量，除了盤點醫療量能否負荷外，也要搭配國內疫情走勢，才能討論國境開放是否有提高人數的空間。而未來若要放寬總量管制，會以本國籍為優先考量，還需觀察1~2週疫情變化。

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
再增1例MIS-C　11歲女童高燒40度、全身紅疹
快訊／今增134死！　本土+39586
明金成「最後演出畫面」曝光　遺孀Patty思念：真是百看不厭
快訊／富邦悍將疫情擴大　增丘昌榮、5球員確診
揪「18歲小隻馬」性交易　噁男偷錄口交「險遭斷根」
台南「姐弟戀分屍凶宅」再求售！　網見房價嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今增134死！30多歲女「打過3劑疫苗」染疫亡

逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

中重症+359「再增1例MIS-C」　11歲女童高燒40度、全身紅疹！

快訊／今增134死！本土+39586

出門逛逛！台中花現初夏音樂市集　24攤小農、DIY紓壓去

午後對流沖走髒空氣！「玉山看小琉球」美照曝光：能見度超高

免擠台南美術館！彰化南天宮50年「懷舊地獄」　在地人一定去過

絲瓜變苦快丟掉別吃了！　專家揭有輕微毒性：吃多易腹瀉

到超商借廁所遭尾隨　赤膊男「握拳狂打車窗」！她躲車裡驚恐尖叫

台南水道博物館度發現百年煙囪耐火磚　補強火力發電史

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

今增134死！30多歲女「打過3劑疫苗」染疫亡

逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

中重症+359「再增1例MIS-C」　11歲女童高燒40度、全身紅疹！

快訊／今增134死！本土+39586

出門逛逛！台中花現初夏音樂市集　24攤小農、DIY紓壓去

午後對流沖走髒空氣！「玉山看小琉球」美照曝光：能見度超高

免擠台南美術館！彰化南天宮50年「懷舊地獄」　在地人一定去過

絲瓜變苦快丟掉別吃了！　專家揭有輕微毒性：吃多易腹瀉

到超商借廁所遭尾隨　赤膊男「握拳狂打車窗」！她躲車裡驚恐尖叫

台南水道博物館度發現百年煙囪耐火磚　補強火力發電史

憂陳時中選台北市長「誰接指揮中心」　柯文哲：陣前易將兵家大忌

今增134死！30多歲女「打過3劑疫苗」染疫亡

房客租不到1年「冷氣壞了」！房東給3條路走　網見這點傻眼　

逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

3萬有找「入手Bugatti新車」！頂級電動滑板車開賣　充滿可跑40KM

中重症+359「再增1例MIS-C」　11歲女童高燒40度、全身紅疹！

全球航運股躺平的一週！　台灣股民逆勢狂搶、陽明股東數40萬創新高

劉若英為展覽半夜藏秘密　自曝花2天才搞定！

竹北街頭凌晨驚見「一群人狂奔」　警火速衝現場！結果超意外

宜蘭金六結19歲新兵「集合場暴走」！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

可能有颱風生成　影響台灣關鍵曝光

公公不想居隔　人妻出招「飯菜加料」

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

醫第4劑打這疫苗　「紅腫痛都沒有！真的差很大」

7/15起國旅有補助！最多領1300元

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

猴痘殺入！台大醫：做到這3點不用怕

排隊看完殭屍「他後悔了」　網秒挺不去了

壞壞捲毛男霸凌超商店員　她1句話猛嗆被讚爆

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李嘉欣4器官重創瀕死「半年後驚人近況曝光」！

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

「說好不聯絡」家寧哭了！Andy認輸

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面