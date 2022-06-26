快訊／今增134死！　本土+39586

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增39,586例本土個案，另增60例境外移入和134例死亡。

指揮中心表示，今日新增之39,586例本土病例，為18,372例男性、21,205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市5,520例、新北市5,320例、高雄市5,309例、桃園市3,791例、臺南市3,786例、彰化縣2,761例、臺北市2,734例、屏東縣1,655例、雲林縣1,111例、新竹縣1,008例、苗栗縣906例、南投縣902例、新竹市837例、宜蘭縣786例、嘉義縣757例、花蓮縣587例、嘉義市548例、基隆市484例、臺東縣396例、澎湖縣201例、金門縣166例、連江縣21例。

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▲6/26新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增134例本土病例死亡個案，為70例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、80例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月23日，死亡日期介於5月20日至6月23日。

指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為34例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國及泰國(各2例)、德國(1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,195,867例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,579,884例排除)，其中3,613,345例確診，分別為14,287例境外移入、3,599,004例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,254例COVID-19死亡病例，其中6,239例本土，個案居住縣市分布為新北市1,631例、臺北市870例、臺中市548例、桃園市525例、高雄市512例、臺南市374例、彰化縣295例、屏東縣234例、基隆市165例、南投縣149例、宜蘭縣139例、雲林縣138例、苗栗縣119例、新竹縣100例、花蓮縣101例、嘉義縣97例、臺東縣85例、嘉義市82例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

台灣本土疫情明顯趨緩，指揮中心6/15起鬆綁邊境，入境檢疫縮短為「3+4」初期採總量限額，每週限2.5萬人次入境，也讓航空業者喊放寬。外界紛紛關心是否能如前總統陳建仁所言，在7、8月順利開放邊境？對此，指揮官陳時中表示，「放寬放鬆是必然的依條路」，只是速度要多快，還要根據世界與台灣疫情做最適當的調配。

針對邊境鬆綁，醫療應變組副組長羅一鈞表示，放寬有必須考量，除了盤點醫療量能否負荷外，也要搭配國內疫情走勢，才能討論國境開放是否有提高人數的空間。而未來若要放寬總量管制，會以本國籍為優先考量，還需觀察1~2週疫情變化。