快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

記者陳俊宏、游宗樺／連線報導

新北市新莊區「錢都日式涮涮鍋」民安直營店25日晚間發生砍人事件，造成兩名男子受傷。警方今天（26日）凌晨逮捕7名嫌犯、另有1人在逃，而張姓主嫌因不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人。

▲▼新莊「錢都」一堆惡煞衝進店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版、爆料公社）



警方表示，蕭姓被害人（31歲）、胡姓被害人（22歲）25日晚間8時30分許到火鍋店外抽菸；突然店外有8人衝下車，持刀跟棍棒追砍兩人，嚇得他們立刻跑進店內求救，一群人從店外打到店內再打到店外，顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查蕭男、胡男傷勢，兩人都被刀砍傷，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，兩人被送亞東醫院救治，無生命危險。

警方調閱監視器掌握涉案車輛4輛、涉案犯嫌8人，目前已到案7名，另1名共犯已鎖定行蹤並全力追緝中。而張姓主嫌因不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人，全案進一步偵辦中。

新莊警分局表示，公權力不容挑戰，絕不容許任何人在新北市擾亂社會秩序，對於滋事者也絕對嚴懲嚴辦，一個也逃不掉！將積極查緝到案，全部繩之以法。

▲▼7嫌落網。（圖／記者游宗樺翻攝）



▼惡煞犯案工具。（圖／記者游宗樺翻攝）



▲▼新莊火鍋店發生砍人案。（圖／記者戴上容翻攝）