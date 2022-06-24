雞排妹轟搭訕男滾：30分後竟繼續騷擾　發文公審戰翻！她影片打臉

▲雞排妹鄭家純。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純，下同）

記者葉國吏／綜合報導

雞排妹鄭家純太生氣了！她日前在信義區逛街遇到男子搭訕助理，結果對方竟然是在該觸死纏爛打騷擾女性。讓雞排妹氣到一晚連發3篇文章痛罵這位男子，甚至還有網友護航質疑她公審，但最後雞排妹直接用其他女性的影片打臉。

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▲雞排妹發文透露在信義區遇到搭訕男。

雞排妹鄭家純23日晚間發文「太氣了所以發這篇文，把路上女生當免費練習材料的搭訕仔，不要再對陌生女子死纏爛打！」指出她23日在信義區逛街，有陌生男子突然搭訕她的助理「我剛剛看到妳覺得很可愛。」但雞排妹還沒等對方說第二句就直接拒絕「走開、滾！」

▲雞排妹被網友質疑公審。

雞排妹透露，半小時後他們逛回該地點，又看到同一位男子在糾纏另一位女生，她直接上前說「你可不可以不要再騷擾路上的女生？」雙方甚至還一度發生口角衝突。這篇文章發出後有網友質疑雞排妹在公審搭訕男，對此雞排妹又另發文章回應。

▲雞排妹分享另一位女子的臉書，證實這位男子就是騷擾慣犯。

雞排妹表示，在現今很多人以為「女生說不要就是要」的環境，女生不直接叫對方滾，就是會被糾纏。同時雞排妹也分享另一位女生的影片，就是同一位男子搭訕，「聲音、長相確認！跟我今天遇到的是同一個人沒錯！那些說他很衰的人繼續護航這位騷擾慣犯啊！」直接打臉那些護航的網友。