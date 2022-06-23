陸稱「台竹筴魚包裝有新冠」！食藥署數據反擊：只有對岸屢次驗出

記者嚴云岑／台北報導

繼白帶魚外包裝驗出新冠病毒陽性後，中國海關總署今（23）日又發布台灣某水產公司的竹筴魚外包裝驗出新冠病毒陽性。食藥署表示，目前國際間都沒有透過包裝食品感染新冠病毒案例，台灣字新冠肺炎爆發以來共採樣1242件樣品，結果也都是陰性。目前只能請衛生局對業者加強輔導，落實環境與人員清消。

中國海關總署今天公告，指台灣輸入大陸的1批冷凍竹莢魚，包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署規定，自即日起暫停接受台灣地區水產品生產企業東和食品公司的產品申報1周，到6月29日為止。

食藥署食品組鄭維智副組長受訪時表示，食藥署是從進出口窗口得知該消息後，已請衛生局輔導業者執行環境消毒與人員衛生管理，但綜觀國際組織，都沒有透過食品感染新冠肺炎案例，目前僅中國大陸屢次驗出，「可說是特例」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜整中國大陸過去公佈資料，除了近期公佈的台灣白帶魚與竹莢魚外，過去日本扇貝、阿根廷魷魚與日本扇貝等也都因包裝食品上驗出冠狀病毒遭暫停申報。

鄭維智提到，台灣從從109年11月6日到昨天為止，也有陸續在邊境採樣32國家、1242件樣品進行新冠病毒核酸檢測，結果都是陰性，而依照台灣規定，就算檢測出新冠病毒陽性，仍需要分離出國病毒，才代表具感染力，此時才會要求業者退運或銷毀，中國大陸規定獨步全球。

根據媒體報導，食藥署在白帶魚外包裝上驗出新冠病毒後，已要求中國大陸提出科學證據，卻遭已讀不回，但記者多次致電食藥署長吳秀梅均未獲接聽。鄭維智則表示不清楚此事，僅強調會對業者加強輔導。