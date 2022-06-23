陳建仁曝加入民進黨「蔡英文不知道」　賴清德還來打聽目的

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁加入民進黨引發政壇諸多聯想，甚至事件爆出後，傳出現任副總統賴清德還向媒體了解狀況。但陳建仁今（23日）澄清只是好朋友來號召他加入，連總統蔡英文最初都不知情，後來蔡看到資料後，還問「怎麼人家勸你，你就加入？」賴清德方面，陳建仁則說，後來有跟賴談過這件事，兩人其實是好朋友，也有話就直說，「他也問得很白」。

陳建仁23日接受媒體人黃光芹專訪，透露去年加入民進黨，是因為有幾個好朋友來號召他加入，大家都認同民進黨理念，且自己當下已是民間學者而非政務官，可以表達個人對政治理念，所以向朋友說「時間剛好對」，對方則說趕緊簽一簽，「就簽完了，故事就結束了」。

「當時我加入民進黨的時候，總統都不知道。」陳建仁說，是朋友後來才把資料拿給蔡英文簽的，蔡也沒跟他談過，甚至太太對於他沒告知就加入民進黨一事很生氣，而他則跟太太說，加入民進黨是很平凡的事情，原因就是自己支持這個政黨。

對於被傳是台北市長人選或可能接任中央流行疫情指揮中心指揮官，陳建仁笑說，「我覺得莫名其妙」，作為一個科學家，做研究對全人類健康福祉有影響，所以自己回中研院很開心。

黃光芹追問若被勸進選總統，陳建仁表示，目前自己醉心於學術研究，且研究成果還不錯。

接著，黃光芹爆料，陳建仁加入民進黨後有很多陰謀論，賴清德甚至打電話詢問是什麼情況？

陳建仁表示，後來有機會跟賴清德談過這件事，他就跟賴講明加入民進黨的情形，賴就回說「他知道了」，而當時剛好賴結束出訪，所以就送他兩包咖啡，而他則回贈台灣的茶。陳建仁說，「其實我們都是好朋友，我們有話就直說，他也問得很白」。

憶起蔡英文對於自己加入民進黨的情況，陳建仁指出，蔡當時只是說「怎麼人家勸你，你就加入」，而他則回說，「我支持妳的想法」，這六年台灣變得很好，結果蔡聽聞後不吭聲，也沒表達高興或歡迎，大家想像力豐富。

陳建仁說，民進黨人才濟濟，不缺一個陳建仁，但台灣缺一個陳建仁去做科學家。