台東地檢署法拍黃金條塊市值5千萬　7／13重磅登場

▲台東地檢署法拍27黃金條塊市值5千萬，7月13日重磅登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東地檢署偵辦前署立台東醫院陳姓醫師涉犯貪污治罪條例案件所查扣黃金條塊27條，每條約1公斤，將於7月13日（星期三）進行拍賣。由於總市值逼近新台幣5000萬元，消息經媒體報導後立即引發關注，在法拍史上可謂「金」天動地！

台東地檢署本次與執行署花蓮分署攜手合作，就查扣之黃金條塊進行變價拍賣，不僅為花東地區首宗，更是展現打擊不法、伸張正義之決心。

這批黃金條塊經委託台東縣金銀珠寶商業同業公會鑑定結果，均為成色9999之純金，將於7月13日上午在台東地檢署（台東市浙江路310號）公開拍賣，請有興趣民眾或業者千萬不要錯過。

本次拍賣從當日上午8時30分起至9時30分止開放登記應買，應買人均應以現金方式繳納保證金5萬元，始得進場閱覽拍賣標的及參與競標，預計於9時30分起至10時閱覽拍賣標的，並於10時起開始競標。應買人得標後，僅受理以信用卡或匯款方式繳清尾款，不接受現金繳納。其他詳細拍賣條件、應攜帶文件等相關資訊，請參考台東地檢署或執行署花蓮分署官方網站、臉書及IG所公布之拍賣公告及訊息。

原訂5月中旬進行拍賣，因疫情等因素延期舉行，期間有諸多民眾致電詢問何時舉行，如今已確定將在今年7月13日（星期三）進行拍賣。有興趣民眾共襄盛舉，千萬不要錯過。