給我道歉！恩恩爸大爆炸提7質疑　喊話2局長沒下台會禍害民眾

▲▼ 恩恩爸 。（圖／翻攝自視訊採訪影片）

記者戴上容、陳雕文／新北報導

新北市中和2歲男童恩恩案事件不斷延燒，昨(22日)新北市長侯友宜直言，會負起全部責任；恩恩爸稍早透過視訊回應，批侯市長「上午說要負責，下午又改口說交給司法」這是以拖待變，恩恩爸也批評消防人員渾然不知情況，完全好像「飛鴿傳書用手抄」，再點名要衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清2人下台，侯友宜是否能連任，這是交給人民，不是他能決定的。

恩恩爸昨天深夜在臉書貼出7大疑點：

1. 誰制定新北這個SOP?誰該為此負責？2. 衛生局(衛生所)失聯的原因?當下的指揮官是誰?

3. 消防局和衛生局人員，對於病況的詢問太少，為何要不斷重複問個資?先進的防疫派遣系統在哪裡?

4. 衛生局和雙和醫院的通聯記錄和電話錄音，檔案紀錄在哪?

5. 雙和當天有不收covid病患嗎？為什麼分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收？」衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的？

6. 消防局第一通的接線值勤員有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給施小姐嗎？當下勤務中心的指揮狀況如何?當日指揮官是誰?

7. 第一通電話已經知道恩恩昏迷, 為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922？

恩恩爸認為，侯友宜若要具體的扛起責任，就是發起新北市政府內部的行政調查，同時也請提供四月下旬新北市政府內部的調查報告以及新北市政府提供給CDC的調查報告。

這三個報告請具體提出來，讓一切攤在陽光下，我相信集合眾人智慧之力，必定能夠讓整件事情的真相一清二楚，同時也藉著這個機會，確認新北市政府的最新SOP已經改到位，且萬無一失。這件事情不只是為了解開恩恩送醫的真相，也是為了往後不會再有任何確診的新北市民的緊急醫療就醫受到阻礙。

恩恩爸上午接受媒體視訊採訪表示，他最不能接受的部分就是「新北市獨創SOP」部分，到底衛生局制訂這政策的人是誰？這是糟糕的SOP！恩恩爸也認為，侯友宜現在就是以拖待變，上午說要要責任，下午說要交給司法，到底哪個才是他的態度。另，也批評消防勤指中心，中間訊息傳遞的人不知情況，也未用電腦，完全好像「飛鴿傳書用手抄」。

「目前新北市府無人與我接洽！」恩恩爸說，他感謝吹哨者的錄音檔，這是非常有幫助的證據，未來他會打算提告，至於對象是誰他有待商榷。他也再次重申，兩個政務官消防局黃局長、衛生局陳局長一定要下台，因為他們作了荒腔走板的政策，做不好的長官沒下台會禍害民眾，至於侯友宜是民選市長，會不會連任也是大家的決定，他無法決定。