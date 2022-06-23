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「八星連珠」畫面曝！天文研究員拍下罕見奇景　網感動：竟活著看到

▲▼日天文研究員發現罕見美景「八星連珠」。（圖／翻攝自推特「@dfuji1」）

▲日天文研究員拍下罕見「八星連珠」奇觀。（圖／翻攝自推特「@dfuji1」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「行星連珠」是指幾個行星像是連成一線，或是位在同一區域內，古人認為「五星連珠天現祥瑞，九星連珠必有異象」，彷彿行星連珠帶有神秘力量。台北市天文協會理事長劉志安日前也在臉書預告，「九星連珠」的天文奇景將近日登場。不過還沒看到難得一見的「九星連珠」，日本一名天文研究員近日先分享「8顆行星在空中排成一列」的罕見奇觀，並貼心標註各行星位置，照片曝光後讓不少網友讚嘆。

推特網友「藤井大地」是日本神奈川縣平塚市博物館的天文研究員，近日他分享一張「8星連珠」的美麗奇景，表示這是自己在19日凌晨於住家拍攝到的「惑星直列（行星連珠）」景象，畫面中由左至右依序排列著水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、月亮、土星，藤井大地還貼心地標出了「地球」的位置。

藤井大地解釋，最近太陽系中的這7大行星，因為運行軌道相近而且剛好都在太陽同一側，所以在地球上的我們才能看到行星們排成一列的罕見美景。不過，部分行星在夜空中可以透過肉眼看到明顯亮點，但天王星和海王星的因為亮度不足，難以用肉眼觀察，在照片裡也只是依稀可見。藤井大地也在文中提醒，若想一睹這次天文奇觀的民眾，從現在到28日都有機會能觀賞到。

罕見照片曝光後已有11.3萬讚，2.5萬個轉推，許多人都感到驚奇不已，「好酷的景象」、「謝謝貼心標出各行星，不仔細看有的看不太清楚」、「我找了好久地球在哪，後來才發現原來是指我們所在的地面哈哈」、「我今天早上4點30分用網遠鏡看到了。金星、火星、木星和月球閃閃發光，非常漂亮～雖然有的仍看不清楚」、「沒想到能在有生之年看見，真是太開心了謝謝您的提醒」、「好美呀～」、「宇宙真的是讓所有人都感到敬畏的存在」。

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