掏紅包遭打落！新郎娶妻遇下馬威　姨媽擋門「舉QR碼」逼給錢

▲新郎娶妻被下馬威。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

對於年輕人來說，結婚本來就不容易，除了要有房、有車，還得給女方一大筆聘金，結婚當天更有如唐僧取經，必須經過重重難關才能把媳婦娶回家。大陸河北省秦皇島近日舉行一場婚禮，只見新郎到了女方家門口，卻見到新娘的姨媽守在門前，舉著手機要男方掃碼200元才給開門，甚至把紅包拍落在地。

根據網路瘋傳的影片，新郎當時到了女方家門口，被新娘的姨媽守門，舉著手機要他掃碼200元才給開門，否則就是天王老子來了也不開；過程中，其他親戚主動上前陪笑臉，希望姨媽能明白一點事理，把門打開讓新郎進去，但她根本不給對方面子，一邊高聲嚷嚷著掃碼，一邊對男方的接親隊伍指手畫腳。

不久後，一名男方的親戚也過來勸說，一邊安慰女方姨媽的情緒，一邊讓親人趕緊掏紅包，之後立馬遞到對方眼前，通常只要笑納紅包，把門打開就可以順利落幕，不料她還是不願罷休，竟直接伸手把紅包打落在地，堅持要新郎用電子支付給錢，很顯然就是故意要激怒男方情緒，讓對方下不了台階。

影片曝光後，網友傻眼直呼「有這樣的姨媽，外甥女何愁不離婚，這姨媽是見不得對方好啊，為了200塊錢，窮瘋了？這親戚要是男方結婚後，外甥女和女婿還認她算我輸了」、「不是自己的女兒結婚，自然可以明目張膽地耍威風，恨不得把對方的婚禮攪散了才開心」。

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