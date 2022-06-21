皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點：輕生？看到這句話哭了

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣和美鎮好修里一戶葉姓三兄弟因生活貧困，三餐不繼瘦成皮包骨，其中大哥20日因營養不良在醫院病逝。對此，持續關注此事的知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬提出10點質疑，他想問，葉家大哥究竟是因服用不明液體（疑似輕生）致腎衰竭敗血身亡？還是因營養不良致腎衰竭敗血死亡？有網友留言，「餓死是台灣的恥辱」；他回應，「看到這句話，眼淚都掉下來！」

▲▼彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴，震驚社會。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



陳文彬在臉書說，悲傷、難過與憤怒，看見生命因為貧窮在眼前離去卻無以為力，不禁為自己的無能感到憤怒了起來；晚上開車到海邊吹了海風，回來後針對「和美葉家三兄弟」這件事，冷靜提出十點不解之處請教各位：

1、葉家大哥究竟是因服用不明液體（疑似輕生）致腎衰竭敗血身亡？還是因營養不良致腎衰竭敗血死亡？

2、葉大哥17日被發現時已倒臥巷口，旁邊寶特瓶裝了什麼？消防人員現場回報的通訊內容是什麼？葉大哥被發現時有無呼吸？心跳？血壓？意識是否清楚？一旁的液體有無一起送驗？

3、葉家二哥表示有服用過量藥物，如果葉家大哥、二哥都疑似自殺，那動機是什麼？他們要向社會說什麼？

4、如果葉大哥是因為營養不良身體虛弱致肺炎、腎衰竭，送醫隔天後案主要求出院。在全國關注下，彰化縣政府社會處、和美鎮公所社會課當天是否有派人探視？是否有掌握案主高風險狀況並回報？和美鎮長、縣府社會處長是否掌握案主狀況？彰化縣政府、和美鎮公所是否有人與葉氏兄弟溝通、協助、或予以強迫就醫呢？

5、一個人在沒有重症、絕食狀況下，為何會因為營養不良而死亡呢？

6、葉家老三瘦到皮包骨明顯不是一天、兩天現象，里長為何6月16日才向賴議員求援？看得出來這兩天都是里長辛苦在一旁協助處理，但之前有沒有向其他單位求援過？里長指定的鄰長是否知情？如果知道為何沒能處理呢？如果不知道，基層公所行政體系為何已失能呢？

7、一般里內事物與里長聯繫的是村里幹事，里幹事是否知道葉家狀況？知道為何沒有協助里長？里幹事有沒有向上回報？是公所疏忽？還是里幹事沒有能力處理？里幹事是公務員，不知道是否也有失職呢？

8、如果整件事從鄰長、里長、里幹事、管區警員、派出所通通都不知道，遑論鎮長、社會處長、警察局長到縣長等級（這樣的警政、社政、民政系統也太脆弱、太不堪了吧！）但如果他們其中任一關卡有人知道，卻沒有處理，誰該承擔行政責任呢？

9、今天不管是知道不處理造成的悲劇，或是不知道沒有處理導致有人死亡，我都覺得很荒謬、誇張、難過甚至憤怒。我不知道誰是兇手？唉！或許我也是兇手之一，不是嗎？

10、我不知道檢調是否會調查此案？並為社會大眾釋疑？這件事究竟是因貧窮殺人？官僚殺人？還是因漠視殺人？不管葉大哥死亡因果是什麼，台灣社會都不應該容許一個寶貴生命如此無聲無息消逝。除了哀悼、憤怒之外，請問我們可以做什麼，才能不讓這樣的悲劇繼續再發生下去呢？

對此，有網友留言，「餓死是台灣的恥辱」；陳文彬回應，「看到這句話，眼淚都掉下來！」

▼彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴，震驚社會。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



彰基發言人周志中受訪指出，葉家老大二度送醫時，除有高燒症狀外，肺炎跡象明顯，院方也在第一時間再度安排住院，並給予抗生素與大量點滴，但仍因營養不良造成免疫力低下，進而引起敗血症，最終因多重器官衰竭，於20日中午左右病逝。

葉家大哥不幸病逝，彰化縣長王惠美與社會處長王蘭心等人，一同前往和美鎮立殯儀館慰問家屬並致贈慰問金，指示社會處務必要協助後續相關協助。

▲▼彰化縣長王惠美前往關懷慰問葉姓兄弟家屬。（圖／彰化縣政府提供）



王惠美表示，葉姓三兄弟中，老三因為視障被列為低收入戶，其他兩位並沒有提出低收入戶申請，縣府在得知消息後已立刻提供相關協助；如今老大不幸往生，老三部分經詢問過老二意見，同意等到老三出院後，轉介到社福機構安置，至於老二部分待他身體休養好後，將會輔導找工作，讓其能自力更生。

王惠美指出，縣府會持續協助兩兄弟，做最妥善安置與照顧，同時也拜託鄉親，縣府有1957關懷專線，有任何需要幫助的都可以撥打，會有專業社工為您服務，呼籲民眾不要遇到問題就有輕生念頭，每一條生命都是非常珍貴的。她也強調，這次悲劇的發生，顯見社會安全網仍有檢討必要，未來會責成縣府團隊記取經驗，防止類似事件再發生。

對於縣長等人關心，葉家老二說，因為不想麻煩別人，所以之前才都沒有向外尋求協助。陪同慰問的鄰居柯振杯議員及當地里長也透露，大家均未苛待三兄弟，主因也是未接獲求援。

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