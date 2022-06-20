　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林義傑注意！抓網路盜版涉扮「著作權蟑螂」　2嫌輕判原因曝光

▲▼超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲昔日超馬好手林義傑日前因涉「著作權蟑螂」行為被約談，台北地院一件同類型判決引起關注。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣昔日超級馬拉松好手林義傑因涉從事將電影檔案上傳BT軟體、引誘網友下載再提告索賠等「著作權蟑螂」行為，日前被檢警搜索約談後交保20萬元，台北地院審理另一組被控坑殺網友的「著作權蟑螂」，認定2嫌僅上網蒐證沒設局，但2嫌無律師資格卻代客從事訴訟行為、違反《律師法》，今輕判2嫌各3月、4月徒刑，均緩刑2年，須各支付公庫25萬元與7萬元，可上訴。

本案檢方起訴指稱，郭姓婦人和翁姓男子原本任職不同影視公司，都專門抓盜版，郭婦於2017年被老東家海樂影業公司解僱後，改以個體戶方式繼續承攬取締業務，說好論件計酬、與海樂對分和解金，但她不懂怎樣抓網路非法分享，於是找翁男合作，還一起包下車庫娛樂公司取締盜版業務。

檢方指控翁男涉將車庫公司取得授權的《屍速列車》等26部影片，做成BT種子上傳BT軟體引誘網友下載，再根據下載者的IP位址報案以提告逼和解，郭婦並為車庫公司撰寫訴狀、出庭，不到2年就抓到100多名非法下載的網友，在車庫與海樂公司抽佣和解金共563萬餘元。

翁男每查獲一個非法下載IP，可向郭婦拿3000元到5000元酬勞，他在2016年底另承攬得利影視公司抓盜版業務，同樣論件計酬，每件和解金可抽佣35%到45%，2年間共獲利31萬餘元，檢方指控他同樣涉嫌上傳誘餌騙網友上鉤。

不過法官審理認為，檢方無法證明BT種子是2人上傳網路設局，影視公司也不太可能甘冒損失數百萬元電影票收入的風險，而去教唆、縱容蒐證人員上傳BT種子，只為了求償每件區區數萬元的和解金。

法官認定郭婦和翁男僅上網蒐證、取得非法下載者使用的IP，但2人無律師資格，卻替車庫公司撰寫訴狀、出庭提告，觸犯《律師法》非律師意圖營利辦理訴訟事件罪，考量2人沒前科、抓盜版有遏止侵害著作權歪風的貢獻，輕判郭婦4月徒刑、翁男3月徒刑，均緩刑2年，各須支付公庫25萬元與7萬元，可上訴。

至於郭婦和翁男各自為海樂、得利公司抓盜版與提告等行為，法官認為這2家公司自行撰寫告訴狀，郭、翁只是付出勞力賺取溫飽，不應被迫替節省勞動成本的資方背黑鍋。本案一名許姓被告在檢方偵辦時認罪獲緩起訴，繳交公庫20萬元，另一名陳姓被告否認利用抓盜版之名坑殺網友，法官擇期宣判。

據悉，檢方因偵辦本案掌握俗稱「著作權蟑螂」的運作模式，進而發現林義傑（已改名林瀚駩）涉以顧問公司當掩護，取得國外影片版權後，做成BT種子上網設局，在1年間提告近1千名非法下載網友，涉犯包攬訴訟等罪嫌，林義傑日前到案交保後，自稱感覺「像被查水表」。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
快訊／林智堅預定7月辭新竹市長　戶籍遷桃園備戰
探視皮包骨三兄弟驚聞「老二洗澡又跌倒」！她曝：到處是傷痕
《大學生》班底嫁給前男團偶像　帥尪認：逃不出魔掌
快訊／林志傑全能燃燒屠獅　富邦勇士總冠軍G2狂勝21分
快訊／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」
第一眼看到人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」
股民嚇壞忙避險！元大台灣50反1爆50萬張　一年以來最大量

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林義傑注意！抓網路盜版涉扮「著作權蟑螂」　2嫌輕判原因曝光

桃園男撞翻變電箱！辯「閃狗」被揪酒駕　停電+斷訊惹民怨

欠稅大戶領50萬保險金仍拒繳　屏東分署拘提聲請管收他怕了

大叔2度縱火燒舊衣回收箱　徘徊現場觀賞辯「一時興起」

離婚仍同住卻裝針孔偷拍前妻　雲林男依跟騷法函送

專偷北市工地電纜　父子檔慣竊栽了！贓物重達250公斤

4遊客遊三地門情人湖迷途　消防人員上山2小時內找到人

LINE群售口罩騙572萬！狡詐男辯「調不到」...帳戶標這4字穿幫

鳳陽艦長非禮女少尉　輔導長「勸她拿19萬」企圖壓案下場慘

皮包骨葉家老大過世　導演陳文彬悲憤發文：做為彰化人我很抱歉

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

林義傑注意！抓網路盜版涉扮「著作權蟑螂」　2嫌輕判原因曝光

桃園男撞翻變電箱！辯「閃狗」被揪酒駕　停電+斷訊惹民怨

欠稅大戶領50萬保險金仍拒繳　屏東分署拘提聲請管收他怕了

大叔2度縱火燒舊衣回收箱　徘徊現場觀賞辯「一時興起」

離婚仍同住卻裝針孔偷拍前妻　雲林男依跟騷法函送

專偷北市工地電纜　父子檔慣竊栽了！贓物重達250公斤

4遊客遊三地門情人湖迷途　消防人員上山2小時內找到人

LINE群售口罩騙572萬！狡詐男辯「調不到」...帳戶標這4字穿幫

鳳陽艦長非禮女少尉　輔導長「勸她拿19萬」企圖壓案下場慘

皮包骨葉家老大過世　導演陳文彬悲憤發文：做為彰化人我很抱歉

兄弟全場5安打照樣贏　4比1打敗味全龍

許藍方鬆口說出「百萬存款去向」　友搖頭：拜託不要這麼好騙！

6kg萌虎斑「零重力橫走白牆」　施展忍術行跡曝：準備出任務？

衣索比亞槍手屠殺平民260死　倖存居民挖掘百人塚埋大量屍體

疑國內首例「MIS-A死亡個案」！男解隔3天呼吸困難　送醫插管不治

頭戴式裝置再進一步！Meta「Mirror Lake」原型輕薄猶如滑雪鏡

前軍情局長「招考護航」朋友女兒　監察院報告列密件未公開

林義傑注意！抓網路盜版涉扮「著作權蟑螂」　2嫌輕判原因曝光

快訊／林智堅預定7月辭新竹市長　戶籍遷桃園備戰

城市博覽會落幕！看見基隆國際化　林洲民肯定林右昌市府團隊

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

社會熱門新聞

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

橫向音檔外洩給卓冠廷！新北消防員最新聲明

小五女兒狂換最新iPhone　媽得知噁心真相超崩潰

即／國道警避彎車道舉槍自戕！搶救6天宣告不治

影片曝！雷霆2000火箭車爆炸　飛彈狂射火光瀰漫

爆乳「雅婷」辣翻來約砲　大叔買好點數喊卡

花蓮女公務員咖啡店亂尿！店員聞騷味傻眼

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

五星級飯店哺乳室性侵OL　判刑3年半

「我的太短」鹹濕對話曝　已婚警睡女同事還告她爸

更多熱門

相關新聞

給說法／林義傑事件在吵什麼

給說法／林義傑事件在吵什麼

林義傑由於不具律師資格卻包攬訴訟業務，而有觸犯《律師法》第127條及《刑法》第157條之嫌而遭拘提。很多人也提出疑問，如果沒律師資格就犯法，那這樣很多公司法務不是也違法嗎？

吳景欽／林義傑涉版權蟑螂爭議

吳景欽／林義傑涉版權蟑螂爭議

以刑逼民？　修法限縮著作權刑責

以刑逼民？　修法限縮著作權刑責

林義傑涉案　呂捷見細節酸：跟碰瓷有何差別

林義傑涉案　呂捷見細節酸：跟碰瓷有何差別

林義傑遭搜索！釣出過來人曝和解金價碼

林義傑遭搜索！釣出過來人曝和解金價碼

關鍵字：

著作權蟑螂BT種子包攬訴訟盜版

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

韓星南柱赫爆「霸凌同學6年」！受害者崩潰控5大罪狀

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面