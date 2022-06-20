林義傑注意！抓網路盜版涉扮「著作權蟑螂」　2嫌輕判原因曝光

▲昔日超馬好手林義傑日前因涉「著作權蟑螂」行為被約談，台北地院一件同類型判決引起關注。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣昔日超級馬拉松好手林義傑因涉從事將電影檔案上傳BT軟體、引誘網友下載再提告索賠等「著作權蟑螂」行為，日前被檢警搜索約談後交保20萬元，台北地院審理另一組被控坑殺網友的「著作權蟑螂」，認定2嫌僅上網蒐證沒設局，但2嫌無律師資格卻代客從事訴訟行為、違反《律師法》，今輕判2嫌各3月、4月徒刑，均緩刑2年，須各支付公庫25萬元與7萬元，可上訴。

本案檢方起訴指稱，郭姓婦人和翁姓男子原本任職不同影視公司，都專門抓盜版，郭婦於2017年被老東家海樂影業公司解僱後，改以個體戶方式繼續承攬取締業務，說好論件計酬、與海樂對分和解金，但她不懂怎樣抓網路非法分享，於是找翁男合作，還一起包下車庫娛樂公司取締盜版業務。

檢方指控翁男涉將車庫公司取得授權的《屍速列車》等26部影片，做成BT種子上傳BT軟體引誘網友下載，再根據下載者的IP位址報案以提告逼和解，郭婦並為車庫公司撰寫訴狀、出庭，不到2年就抓到100多名非法下載的網友，在車庫與海樂公司抽佣和解金共563萬餘元。

翁男每查獲一個非法下載IP，可向郭婦拿3000元到5000元酬勞，他在2016年底另承攬得利影視公司抓盜版業務，同樣論件計酬，每件和解金可抽佣35%到45%，2年間共獲利31萬餘元，檢方指控他同樣涉嫌上傳誘餌騙網友上鉤。

不過法官審理認為，檢方無法證明BT種子是2人上傳網路設局，影視公司也不太可能甘冒損失數百萬元電影票收入的風險，而去教唆、縱容蒐證人員上傳BT種子，只為了求償每件區區數萬元的和解金。

法官認定郭婦和翁男僅上網蒐證、取得非法下載者使用的IP，但2人無律師資格，卻替車庫公司撰寫訴狀、出庭提告，觸犯《律師法》非律師意圖營利辦理訴訟事件罪，考量2人沒前科、抓盜版有遏止侵害著作權歪風的貢獻，輕判郭婦4月徒刑、翁男3月徒刑，均緩刑2年，各須支付公庫25萬元與7萬元，可上訴。

至於郭婦和翁男各自為海樂、得利公司抓盜版與提告等行為，法官認為這2家公司自行撰寫告訴狀，郭、翁只是付出勞力賺取溫飽，不應被迫替節省勞動成本的資方背黑鍋。本案一名許姓被告在檢方偵辦時認罪獲緩起訴，繳交公庫20萬元，另一名陳姓被告否認利用抓盜版之名坑殺網友，法官擇期宣判。

據悉，檢方因偵辦本案掌握俗稱「著作權蟑螂」的運作模式，進而發現林義傑（已改名林瀚駩）涉以顧問公司當掩護，取得國外影片版權後，做成BT種子上網設局，在1年間提告近1千名非法下載網友，涉犯包攬訴訟等罪嫌，林義傑日前到案交保後，自稱感覺「像被查水表」。