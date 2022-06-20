南投縣加碼2千萬！鳶峰、昆陽將增觀星設施和體驗劇場

▲鳶峰星空體驗劇場開工，南投縣政府期望打造觀星新亮點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

繼2019年成功爭取國際暗天協會認證「合歡山暗空公園」，南投縣政府自編近2千萬元預算辦理鳶峰及昆陽2地室內展館裝修，以及「鳶峰星空體驗劇場」的建置，日前正式動工，預計在年底能提供遊客嶄新震撼的觀星體驗，進一步推展觀星旅遊。

縣政府17日邀請暗空公園總規劃團隊暨南國際大學主任秘書曾永平、清境觀光協會理事長蔣政緯、清境永續發展協會理事長李從秀，及承包廠商工業技術研究院、辰原室內裝修有限公司以及圳德工程顧問有限公司等，於鳶峰正式舉辦開工儀式，由縣府觀光處長陳志賢主持，祈求工程一切順利。

縣府指出，昆陽、鳶峰2地內部空間改善及裝置藝術工程經費約為515萬元，並特別與排灣族藝術家磊勒丹合作進行在地原民藝術裝置；鳶峰星空體驗劇場及昆陽觀星設備則委託工研院辦理，預計投入1450萬元，除於昆陽增設觀星與解說設施，也將於鳶峰打造全國最先進的沉浸式互動星空體驗劇場，未來將配合2022南投星空季活動辦理揭幕及試營運，期望成為合歡山觀光新亮點，提供暗空公園更多元的旅遊體驗。

▲合歡山銀河和車軌相互輝映。（圖／林春蘭提供）

縣長林明溱表示，星空旅遊為南投獨特的旅遊資源，縣府將持續爭取中央及地方資源發展，並鼓勵仁愛鄉公所持續透過地方創生帶動在地經濟；陳志賢則表示，觀星旅遊時最困擾的就是氣候，這次工程將建置各項室內服務設施，創造遊客的獨特回憶與感動體驗，完工後也將辦理標租委由民間營運，配合近期《暗空公園自治條例》提升觀星迷觀星禮儀、落實觀星友善環境，公私協力發展星空產業鏈，帶動地方觀光產業轉型升級。