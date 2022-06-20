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30年來最大規模！　英國鐵路網5萬名員工將罷工3天

▲▼ 英國倫敦國王十字車站。（圖／達志影像）

▲ 英國倫敦國王十字車站。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國30年來最大規模鐵路網罷工將於21日舉行，全國5萬名員工響應，為期3天，本周各地大部分火車班次都被取消。鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）指控，員工薪資在萬物皆漲的通膨時代被凍結，維修工人面臨失業危機。

根據《衛報》，4萬名RMT成員發起三次24小時罷工，包括信號員、維修人員及列車組員，預計21、23及25日進行，為英國鐵路網1989年以來最大規模抗爭。英格蘭北部及西南部、威爾斯及蘇格蘭大部分地區火車完全停止服務，僅1/5列車在罷工日照常行駛。

英國鐵路網公司（Network Rail）員工及其他13家鐵路營運商車上及車站工作人員饗應罷工，RMT指出，在高通膨時代下，除了工資被凍結以外，因疫情解封後客運量未完全恢復，數千名維修工人面臨失業風險，公司還計畫關閉售票亭。勞資雙方正進行談判，但似乎沒有突破的希望。

信號員罷工的影響最大，尤其是農村地區，將導致部分地區關閉鐵路，如威爾斯。多數鐵路營運商已經提醒乘客，非必要不要在罷工日旅行。北方鐵路公司（Northern Rail）則建議乘客，一周內不要旅行。

倫敦地鐵（London Underground）員工也將於21日舉行罷工，將導致倫敦大部分交通癱瘓。約1萬名RMT成員將罷工24小時，大部分路線停駛，倫敦地上鐵（London Overground）也將受到全國罷工影響。

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