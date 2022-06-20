育苗換金！一暝大一吋　台東關山長者自力賺福利金

▲老人顧幼苗盼一暝大一吋，阿公阿嬤自力賺福利金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮有社區在今年的5月參加國內一家銀行舉辦「育苗換金」計劃，社區必須負責撫育銀行所提供的牛樟幼苗。在1年後銀行會先買回一半存活的幼苗，購買的金額社區將優先作為社區長者的福利金。輪番看顧的老人盼不得幼苗早日長大，但近來卻遇到問題趕緊求助專家來幫忙。



最近天氣炎熱加上栽種的苗木根系茂盛有換盆急迫性，關山豐泉社區發展協會緊急求助林務局人員提供專業協助。社區總幹事蘇桂仙表示，去年社區報名參加台新銀行公益慈善基金會舉辦的「你的一票決定愛的力量」公益基金票選活動，經過網路激烈的票選最終未能成功入圍。雖然沒能如願申請到公益基金，但銀行卻開放另一項「換金」專屬計劃，社區可以靠自己的力量決定賺多少錢。



蘇桂仙說，銀行提供400株的牛樟幼苗讓社區來照顧存活，條件是從開始的15公分高成長到收購標準的50公分左右。負責的阿公、阿嬤擔心樹苗長不高，每天細心呵護還不時傳「Line」視訊給無法前來的老人們隨時瞭解情況。有的則異想天開唱起「搖籃曲」盼幼苗能「一暝大一吋」，但由於長太快等不及原訂的換盆時間，蘇桂仙只能趕緊聯繫林務局關山工作站技正魏瑞廷前來協助。



蘇桂仙指出，上個月從台東載回400株樹苗，明年5月銀行會以每株300元買回順利存活一半的數量，另外一半可再換回2株幼苗重新投入培育，啟動下一輪環境永續長者愛地球的行動。魏瑞廷受邀前往指導老人換盆的技巧，包括土壤選擇、日曬通風時間、施肥和水份補給等等，就如同照顧嬰兒般多與不及都不好，魏瑞廷建議阿公、阿嬤植物以觀察代替聆聽。老人家跟著魏瑞廷把原有盆裡樹苗小心翼翼換到稍大移植盆內，再加入混合培養土的土壤則完成搬家任務，大夥齊心祝福樹苗能夠平安成長，畢竟1年後能夠順利賣出才真正有福利金進帳。