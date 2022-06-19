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活水湖環境優美但暗藏危險　台東縣府籲：使用請先申請

▲活水湖環境優美但暗藏危險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲活水湖環境優美但暗藏危險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

炎炎夏日來到，許多民眾及外地遊客喜歡到台東活水湖從事水域活動，台東縣政府表示，非常歡迎大家使用活水湖，但提醒大眾，活水湖環境雖然優美，但水域特殊，藏有潛在的危險性，在縣府未強制管理限制之前，據統計以往每年都有溺水事件，並曾經在103年當年度有高達9起溺水事件，其中就有5人溺斃，造成多個家庭永遠的遺憾，活水湖便成為列管的危險水域。為守護民眾安全，若有使用需求，務必先向縣政府農業處提出申請，才能使用活水湖。

縣府農業處長許家豪說明，許多民眾喜歡將活水湖當成一般游泳池使用，但活水湖長度1100公尺、寬度100公尺，水深2.5至4公尺，等於88個標準室外游泳池相連，水深最深達4公尺使用上潛藏更多危險性。

許家豪處長進一步表示，早期活水湖是為了推廣輕艇活動而開闢，後來除了輕艇活動之外，也曾舉辦龍舟競賽、鐵人三項活動等，主辦單位也都必須依照規定提出申請並備有救生救援人力。為了讓更多民眾可到活水湖遊憩戲水，縣府也曾在2015年到2020年期間將活水湖委由民間廠商管理，並要求配置足夠的救生員，讓民眾從事各種水上活動之外，也能在固定時間開放收費、讓民眾安心游泳，但後因沒有廠商有意願接手，過渡時期暫時由縣府自行管理。

目前活水湖的管理方式採申請許可制，例如帆船體驗、鐵人三項活動、消防救生訓練及現在很夯的SUP活動等等，只要申請單位配有合格救生員並且辦妥相關保險，原則上都會准許，而縣府每日開放時間內（早上8點到下午5點），也會派員巡邏，並針對未經申請的行為會加以勸離，例如擅自游泳、垂釣等以免發生危險。

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