太魯閣小農創生音樂會6／25天祥登場　邀您聽音樂、逛市集

▲▼太魯閣小農地方創生音樂會可欣賞在地原住民族音樂、舞蹈還可以逛市集。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處將於6月25日在天祥的福園廣場舉辦｢太魯閣小農地方創生｣音樂會，當日上午09:30-16:00還有市集活動，邀請民眾一同來花蓮欣賞在地原住民族音樂、舞蹈與工藝文化之美。

太管處表示，太魯閣擁有高山峽谷和生態外，在地還有太魯閣族藤編、織布等原民工藝文化，天祥周邊的西寶、洛韶、薛家場、華綠溪、新白楊等社區，近年來也積極推動有機農業與生態村，發展社區特色產業。此外，花蓮也有許多獨立原住民音樂舞蹈團體，經由一年一度的音樂會，串聯起在地多元化元素，讓民眾欣賞到原民精采表演與貼近太魯閣生活文化的樣貌，還能透過市集活動支持在地產業發展。





太管處進一步表示，6月25日｢太魯閣小農地方創生｣音樂會將分上、下午2場進行。上午場(10:00-11:40)，邀請到太魯閣族銅門社區的Indigenous率先登場，演出太魯閣傳統樂舞及現代的街舞、布拉旦部落的呂文翔、tasil樂團、四維高中原住民舞蹈隊、新城鄉康樂國小的排笛等；下午場(14:00-15:40)，則由阿美族的奇萊山藝術團、太魯閣族的一好·屴夯、太魯閣周邊的迷你小學景美國小合唱團與曾在2020年花蓮夏戀嘉年華獲選為「夏戀之星」的阿美族瑪大藝術恆舞集、以及以演唱70-90年代歌曲為主的逗笑年樂團等個人與團體參與表演。

▲音樂會將分上、下午2場進行。現場也安排解說志工，帶領走訪天祥具有特色的景點。

當日除了精彩的藝文活動外，現場也會安排解說志工，帶領大家走訪幾個天祥具有特色的景點，希望透過整個活動，讓民眾能認識到太魯閣及天祥周邊的文化及生活內涵，也再次邀請大家6月25日來一趟知性與感性兼具的天祥之旅。