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碧砂漁港爆坑殺！餐廳調包海鮮「還給攤商」　他抓包遭嗆：有證據嗎

▲▼基隆碧砂漁港。（圖／記者蔡玟君攝）

▲基隆碧砂漁港。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

一名女子近日到高雄一間店點黑鮪魚下腹生魚片，店家卻送來赤身，讓她不滿質疑「有被欺騙的感覺」，不料才事隔一天，又有網友指出，碧砂漁港有代客料理業者將他們所購買的海鮮偷偷還給攤商，所幸他及時發現才沒讓對方成功調包，貼文一出，引發關注。

一名陳姓顧客19日在臉書社團「爆料公社二社」發文指出，他們在碧砂漁港跟某間攤位買海鮮，並到對方所推薦的代客料理餐廳用餐，結果才剛看到海鮮送進廚房，就有另一名女員工提著水桶離開餐廳，讓他察覺有異，馬上衝去把對方攔下，這才發現桶內裝著他們稍早才剛選購完的海鮮，當場抓到商家想調包。

▲遊客指控，看到餐廳店員要將海鮮還給攤商。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲遊客指控，看到餐廳店員要將海鮮還給攤商。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO痛批，餐廳被抓包後還對著他們大小聲，「現場只有我們一桌還說搞錯⋯又說我們有證據嗎？東西都搶回來了⋯還在辯。」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「碧砂漁港...必殺遊客」、「報警就好，不要放過無良店家，繼續盜取詐欺其他人」、「根本是詐騙」、「碧砂=必殺，逛逛可以，早就不在那消費了」、「這麼多年過去了，碧砂漁港的商家還沒學乖啊」、「我們前幾天有去，還好感覺不對就走了」、「商家不自清，就等著凋零吧」。

另外，也有網友建議，「市場管理該出手，要不會害了守規矩的店家」、「以前在中國大陸吃這類，當地人教⋯用酒先把活海鮮弄死，再給他們料理」、「建議要嘛買回家自己弄，要嘛直接去餐廳吃，別搞這種自己的買了請餐廳幫忙弄，尤其還是攤販介紹的餐廳，你真的太信任這些商人囉」。

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