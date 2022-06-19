免報名！　桃園石門水庫熱氣球歡迎小朋友收球體驗

▲桃園石門水庫熱氣球歡迎小朋友收球體驗。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華18日開幕首週假日，吸引逾10萬人次參觀，湧入的大量人車潮，使週邊道路塞爆了！市府觀旅局19日表示，為期9天的熱氣球活動，不想飽受塞車苦、停車難的民眾，不妨利用平日前來，活動期間清晨7:30有收球體驗，限小朋友幫忙到25日每天都有，無需報名。





市府觀旅局指出，活動期間除了每天上午安排有熱氣球收球體驗、下午還有熱氣球Walk in或熱氣球教育營、趣味闖關體驗，部分體驗活動採現場報名，全都免費參與，適合親子一起來感受熱氣球嘉年華的魅力。

熱氣球收球體驗是每日現場繫留熱氣球後的任務，除了造價高的造型球由球主自己收球，每日上午7:30結束熱氣球繫留時，現場會提供最多3顆標準球體，由工作人員引導小朋友進入管制區內收球，讓小朋友一起參與踩熱氣球，把球體內的空氣擠出來，可感受到熱氣球的餘溫。

而熱氣球Walk in則是邀請民眾走進充氣膨脹後的熱氣球，一窺球體內的奧秘，每日下午2:30會在現場服務台發放各梯次號碼牌，下午3:30至4:30進行體驗，每梯次15分鐘限60人參與，共有4梯次，但週六時段由熱氣球教育營取代；服務台旁設置的熱氣球博物館，可解答民眾對於熱氣球的10萬個為什麼？