網美遭撲倒扒裙露丁字褲影片曝！　人象玩樂吸440萬觀看

記者張靖榕／綜合外電報導

國外一名身材火辣的網紅米蘭（Megan Milan）到泰國清邁遊玩，在生態民宿「Chai Lai Orchid」體驗和大象的接觸互動，結果當場被3周大的小象推倒、象鼻扒裙露出丁字比基尼。米蘭玩得很開心，並把影片分享到社群網站，在TikTok上一天內就吸引超過440萬人次瀏覽。

▲▼米蘭遭小象撲倒扒裙，露出丁字比基尼。（圖／翻攝TikTok「megan.milan」）

TikTok影片中，米蘭原本與大象和小象和平相處，下秒小象玩性大開，除了用頭撞倒米蘭外，還撲到她身上，不斷想要扯下她的裙子，一度差點把裙子全扯下，也讓米蘭露出裙下的粉紅色丁字比基尼。

影片上傳後吸引破440萬次瀏覽，引發網友廣大回響，米蘭也在推特上表示，小象只有3個月大，「出於某些原因牠只想跟我玩，牠真的在追我。」她大讚自己所待的「Chai Lai Orchid」生態民宿，表示他們非常棒，動物也被照顧得很好。