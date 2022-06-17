女國中生遭3屁孩凌虐　霸凌者竟拍影片炫耀「人不拼不知輸贏」

▲ 新北某女國中生被霸凌，霸凌者還將影片上傳 。（圖／投訴人提供）

記者戴上容／新北報導

新北市某國中驚傳霸凌事件！事後，霸凌者不僅高調上傳影片，還後製音樂加以嘲諷。影片中可見，2名少女強逼女學生下跪，女學生雖乖乖就範，但仍不斷被踹頭、掐脖子，直到IG熱心網友發現後，轉傳到Dcard上揭發，全案才曝光。新北市教育局表示，已展開調查，受害者也前往警局報案，後續將依司法程序處置。

有網友在Dcard貼文表示，「剛剛打開小帳，看了幾個好友跟其他網紅的限時，突然跳出女生打女生的動態，我看到的當下很錯愕，不是一直在宣傳校園霸凌的東西，怎麼還會出現，甚至發在限動？」原PO在文內貼上相關影片與截圖，不禁驚呼「現在小朋友到底是怎樣？而且她們好像才國中生而已」。

▲霸凌者逼對方下跪，開始對她施暴。（圖／投訴人提供）

畫面中可見，霸凌者在影片寫下「水不撩不知深淺，人不拼不知輸贏」手裡拿著類似皮帶的東西鞭打女學生腿部，另名霸凌者則不斷從背後狠踹、扒頭，害對方差點跌倒，更出現逼下跪、掐脖子、賞巴掌等惡劣行徑，但女學生無法反抗，只能默默承受。

霸凌者還貼文表示，「我們打完她有跟她好好說，關心她的傷口，說真的，她（指被霸凌者）這樣不是一次，一直旋轉（周旋）還背後說我壞話，還有很多事檯面上不好講，說要改也沒改，全程騙我們、旋轉我們」。

▲霸凌者掐女同學脖子。（圖／投訴人提供）

隨後，霸凌者要求追蹤者不要把影片外流，「我把動態全刪給妳留個面子，各位不要外流，我們只是給她一個教訓」、「希望你自己自重，有學到教訓，我們對妳特別失望，大家今天有給你面子了，自己反省自己做錯什麼吧」。

▲霸凌者舉起腳踹女同學。（圖／投訴人提供）

留言區炸鍋，網友表示，希望校方能重視，並給予霸凌者應有懲處，「拜託趕快讓這篇文章分享，不知道被打的妹妹有沒有怎樣」、「死屁孩」、「真的是社會亂源，跟蟑螂一樣怎麼樣都消滅不完。

校方表示，這次糾紛起因為網路言論霸凌案，現場為2女1男對1女國中生霸凌，目前已進入調查階段，而據了解，被霸凌者已前往地方警局報案，目前已作完筆錄，將依恐嚇、強制等罪函送法辦；教育局表示，校方將對案內學生提供輔導關懷處遇、品德法治教育及適切協助。

教育局重申，對校園霸凌零容忍立場，將持續宣導各校加強校園法治及品德教育，提醒學子如遇霸凌或欺凌事件絕對要勇敢拒絕即時反映，也籲請社會大眾及家長共同防制校園霸凌，建立友善和諧的學習環境。